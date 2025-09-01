Эктора Хименеса-Браво подозревают в рассылке "нюдсов" юношам: в сеть слили кадры

Пока же сам Хименес-Браво на скандал не отреагировал

Эктор Хименес-Браво, известный киевский ресторатор и шеф-повар, владелец ресторанов NAM и BAO, ведущий шоу "МайстерШеф" на СТБ, попал в скандал из-за якобы рассылки эротических видео юношам.

Блогер Богдан Беспалов начал собирать свидетельства всех причастных и готов раскручивать эту тему, если кто-то отважится рассказать свою историю публично. Деталями скандала сплетник поделился в новом выпуске на YouTube.

Скандал с Эктором Хименесом-Браво

"Давайте немного хронологии событий. Вы знаете, что у нас сплетничное сообщество. Нам всегда интересно, чем живут звезды. И вот я спросил в шутку у котят, кто проводил время с Эктором, ходил на свидание, поделитесь вашим опытом, вашим впечатлением. Ведь в сеть на другом портале уже были слиты пикантные истории самого Эктора", — отметил Беспалов.

После этого директ блоггера был завален рассказами о связи юных парней с ресторатором:

"А будет подниматься тема, что Эктор пишет парням, которые едва успели получить документы?"

"Я не рассчитывал на такой поворот. Произошло это во время полномасштабного. Когда именно — не хочу говорить ради собственной безопасности. Кстати, его менеджеры, ведущие его инсту, в курсе о его общении".

"Просто юзает молодое шоколадное мороженое и потом бросает, а его лицо по всей стране".

По словам Беспалова, у него есть фото- и видеодоказательства. А одному из юношей вроде бы было всего 15 лет.

"Имеет ли медийный человек право на личную жизнь? Абсолютно. Каждый человек живет, как хочет. Каждый человек, медийный в том числе, имеет право вести переписку, как он считает нужным. У каждого есть свои предпочтения, у каждого есть свои фетиши. И это окей. Но не тогда, когда это касается 15, 16 и 17. Да, по закону из 16, но вам не кажется странным 52 и 16?" — подчеркнул Богдан Беспалов.

Когда кто-нибудь из собеседников блоггера будет готов говорить публично, они дадут больше информации.

Пока же сам Хименес-Браво на скандал не отреагировал. В соцсетях он публикует кадры с отдыха в горах.

Тем временем сотрудница СТБ, где шоумен снимается в проекте "МастерШеф", отказалась от комментариев Фокусу, сославшись на выходной.