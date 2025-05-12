Це був фурор: як Вєрка Сердючка запалила на Євробаченні і коли це було (відео)

Цього дня, 18 років тому, Данилко запалив на сцені Євробачення у Фінляндії

Андрій Данилко – справжня зірка українського шоу-бізнесу. Ще до участі у Євробаченні він прославився у нашій країні своїми стендап-виступами та комедійними телевізійними шоу. Однак після Євробачення про нього дізналися і, що найголовніше, полюбили й у Європі. Цього дня, 12 травня, вже 18 річниця тріумфу Данилка, а точніше його образу Вєрки Сердючки на сцені Євробачення.

"Телеграф" вирішив згадати, яким був виступ Сердючки на сцені Євробачення 2007 у фінляндському Гельсінкі. І що було після цього феєричного виступу.

Вєрка Сердючка на Євробаченні 2007

Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки разом зі своїм бендом виступили на сцені Євробачення 2007. Конкурс того року проходив у Фінляндії – у Гельсінкі. На сцені Данилко тоді виконав пісню Dancing Lasha Tumbai.

Українські учасники посіли друге місце, тоді як перше дісталося представниці Сербії — Марії Шерифович із піснею "Молитва", яку зараз мало хто згадає. Тоді як виступ Сердючки став справжнім фурором, їй навіть вручили спеціальну нагороду — почесний титул "Міс Євробачення-2007".

Як зізнавався сам Данилко пізніше в інтерв’ю, участь у Євробаченні 2007 року поділила його життя та творчість на "до" і "після". Це був запаморочливий успіх не лише в Україні, а й у Європі. А на підтвердження цьому той факт, що вже 18 років Вєрка Сердючка є одним із символів Євробачення, її із колективом часто запрошують на євробаченські тусовки та виступи. А сам Данилко всі ці роки успішно гастролює у Європі, де його знають та люблять.

До речі, цікавий факт. Виявляється, Андрій Данилко вів переговори з російськими продюсерами, щоб виступити з піснею Dancing Lasha Tumbai на Євробаченні від Росії. Тоді він побоювався, що від України з такою піснею його участь не схвалять. Власне, і в РФ йому відмовили. І як показав час — це було на краще.

Вєрка Сердючка запалила на Євробаченні 2007 року. Фото: Getty Images

Примітно, що пізніше пісня Dancing Lasha Tumbai стала причиною жорсткого кенселінгу Андрія Данилка та його творчості у Росії. Справа у тому, що у виконанні композиції на сцені Євробачення 2007 року росіяни почули слова: "Раша, гудбай" (Russia, good bye). Після цього Вєрка Сердючка стала забороненою у Росії. І тоді Данилка це дуже обурило і засмутило. Проте вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну артист заявив, що шкодує, що тоді справді не заспівав "Раша, гудбай". До того ж зараз на своїх концертах Данилко так і співає: "Russia, good bye".

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