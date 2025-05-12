Это был фурор: как Верка Сердючка зажгла на Евровидении и когда это было (видео)

В этот день, 18 лет назад, Данилко зажег на сцене Евровидения в Финляндии

Андрей Данилко — настоящая звезда украинского шоу-бизнеса. Еще до участия в Евровидении он прославился в нашей стране своими стендап-выступлениями и комедийными телевизионными шоу. Однако после Евровидения о нем узнали и, что самое главное, полюбили и в Европе. В этот день, 12 мая, уже 18 годовщина триумфа Данилко, а точнее его образа Верки Сердючки на сцене Евровидения.

"Телеграф" решил вспомнить, каким было выступление Сердючки на сцене Евровидения 2007 в финляндском Хельсинки. И что последовало за этим фееричным выступлением.

Верка Сердючка на Евровидении 2007

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки вместе со своим бэндом выступили на сцене Евровидения 2007. Конкурс в том году проходил в Финляндии — в Хельсинки. На сцене Данилко тогда исполнил песню Dancing Lasha Tumbai.

Украинские участники заняли второе место, тогда как первое досталось представительнице Сербии — Марии Шерифович с песней "Молитва", которую сейчас мало кто вспомнит. Тогда как выступление Сердючки стало настоящим фурором, и ей даже вручили специальную награду — почетный титул "Мисс Евровидение-2007".

Как признавался сам Данилко позже в интервью, участие в Евровидении 2007 поделило его жизнь и творчество на "до" и "после". Это был головокружительный успех не только в Украине, но и в Европе. А в подтверждение тому тот факт, что уже 18 лет Верка Сердючка является одним из символов Евровидения, ее с коллективом часто приглашают на евровиденские тусовки и выступления. А сам Данилко все эти годы успешно гастролирует в Европе, где его знают и любят.

К слову, интересный факт. Оказывается Андрей Данилко вел переговоры с российскими продюсерами, чтобы выступить с песней Dancing Lasha Tumbai на Евровидении от России. В то время он боялся, что от Украины с такой песней его участие не одобрят. Собственно и в РФ ему отказали. И как показало время — это было к лучшему.

Верка Сердючка зажгла на Евровидении 2007. Фото: Getty Images

Примечательно, что позже песня Dancing Lasha Tumbai стала причиной жесткого канцелинга Андрея Данилко и его творчества в России. Дело в том, что в исполнении композиции на сцене Евровидения 2007 россияне услышали слова: "Раша, гудбай" (Russia, good bye). После этого Верка Сердючка стала запрещенной в России. И в то время Данилко это очень возмутило и расстроило. Однако уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину, артист заявил, что жалеет, что тогда действительно не спел "Раша, гудбай". К тому же, сейчас на своих концертах Данилко так и поет: "Russia, good bye".

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