Вєрка Сердючка загадала цікаве бажання під час концерту та підкорила соцмережі (відео)

Сердючка своїм бажанням викликала захоплення у глядачів

Український артист Андрій Данилко, який виступає під сценічним образом Вєрки Сердючки, провів концерт у Цюриху і прямо зі сцени загадав бажання на 2026-й рік. А щоб воно здійснилося, співак зняв головний убір у вигляді зірки.

Відеороликом з концерту поділилися Telegram-канали. Бажання Вєрки Сердючки глядачі активно підтримали.

27 листопада у Цюриху (Швейцарія) Вєрка Сердючка під час концерту звернулася до публіки з незвичайною пропозицією – загадати бажання на 2026-й рік. І щоб бажання здійснилося, вона зняла з голови зірку:

Хочу в Цюриху зняти цю зірку, і щоб ми всі загадали бажання. А бажання у нас лише одне. Щоб закінчилася ця ї*уча війна. Слава Україні! Вєрка Сердючка

Андрій Данилко згадав дитинство, як у піонерському таборі разом із друзями спостерігав захід сонця та загадував бажання, коли падала зірка. Він також поділився фотографією шестирічного себе й побажав, щоб усі були такими ж щасливими, як він на цьому знімку.

Андрій Данилко у дитинстві

У соціальних мережах багато хто підтримав такий перформанс Вєрки Сердючки, зазначивши, що це бажання справді об’єднує:

"Одне бажання — щоб закінчилася війна";

"До сліз довів своїм бажанням";

Сердючка — вогонь";

"Телеграф" писав раніше, Андрій Данилко нарвався на критику через фото з відомим артистом-втікачем. Але співак не відреагував на обурення українців.