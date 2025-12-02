Вєрка Сердючка загадала цікаве бажання під час концерту та підкорила соцмережі (відео)
-
-
Сердючка своїм бажанням викликала захоплення у глядачів
Український артист Андрій Данилко, який виступає під сценічним образом Вєрки Сердючки, провів концерт у Цюриху і прямо зі сцени загадав бажання на 2026-й рік. А щоб воно здійснилося, співак зняв головний убір у вигляді зірки.
Відеороликом з концерту поділилися Telegram-канали. Бажання Вєрки Сердючки глядачі активно підтримали.
27 листопада у Цюриху (Швейцарія) Вєрка Сердючка під час концерту звернулася до публіки з незвичайною пропозицією – загадати бажання на 2026-й рік. І щоб бажання здійснилося, вона зняла з голови зірку:
Хочу в Цюриху зняти цю зірку, і щоб ми всі загадали бажання. А бажання у нас лише одне. Щоб закінчилася ця ї*уча війна. Слава Україні!
Андрій Данилко згадав дитинство, як у піонерському таборі разом із друзями спостерігав захід сонця та загадував бажання, коли падала зірка. Він також поділився фотографією шестирічного себе й побажав, щоб усі були такими ж щасливими, як він на цьому знімку.
У соціальних мережах багато хто підтримав такий перформанс Вєрки Сердючки, зазначивши, що це бажання справді об’єднує:
- "Одне бажання — щоб закінчилася війна";
- "До сліз довів своїм бажанням";
- Сердючка — вогонь";
