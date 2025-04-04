Сразу позвонил Андрею Данилко, а тот отправил его спать: популярный певец вспомнил о первом дне войны

У Дмитрия в оккупированном Бердянске остались родственники

Популярный украинский певец Дмитрий Волканов (Volkanov), который рассказал о казусах на своих концертах, поделился воспоминаниями о первом дне полномасштабной войны. Артист не слышал за окном взрывов, о том, что Россия начала наступление он узнал благодаря утреннему звонку от бабушки.

Об этом Дмитрий рассказал в большом интервью изданию "Телеграф". Артист также отметил, что в родном Бердянске, который находится под временным контролем российской армии, все еще находятся его родственники.

Дмитрий Волканов рассказал, где встретил войну и кому позвонил

Украинский исполнитель Дмитрий Волканов в первый день полномасштабного вторжения находился в Киеве, поскольку 23 февраля он выступал на "Лиге Смеха". Но как отмечает Дмитрий, в тот день уже никому не было смешно, никто не хотел верить, что что-то будет, но все об этом говорили.

Дмитрий Волканов встретил войну в Киеве, Фото: instagram.com/dimavolkanov

А в 6 утра 24 февраля артисту позвонила бабушке и спросила, бахкает ли за окном, на что Дмитрий удивленно ответил, что все нормально.

"Я проснулся, она говорит: "Дима, что у вас там такое, бахкает?". Я говорю: "Ба, ты чего? Нормально все? Валерьянку может?". Она говорит: "Да какую валерьянку? Включи телевизор, война началась", — отметил Волканов.

А потом певец включил новости, которые шокировали его и набрал Андрея Данилко, в коллективе которого, до начала сольной карьеры, 4 года работал бэк-вокалистом. Но украинский артист отреагировал немного с юмором, попытавшись успокоить Дмитрия.

Дмитрий Волканов, когда узнал о войне, позвонил Андрею Данилко

"Я шокирован, сразу звоню по телефону Данилко. Второй человек был (которому Дмитрий позвонил – Ред.), он берет трубку, говорит: "Дима, что такое? Чего так рано?" Я говорю: "Михалыч, началась война". Он как человек с юмором, с большим умом, мне говорит: "Да, смотри, если через 3 часа не закончится, то будем что-то думать, ложись спать"", — вспомнил Волканов.

По словам артиста, они, как и многие украинцы в начале предполагали, что все завершится быстро и "бахканья" затихнут спустя неделю. Тогда никто не понимал масштабы трагедии и того, что война затянется на годы.

У Дмитрия Волканова в оккупации остались родственники, Фото: instagram.com/dimavolkanov

Также Дмитрий рассказал, что в родном Бердянске у него есть родственники, бабушка артиста только недавно смогла вырваться из оккупации и приехать в Киев. Исполнитель отметил, что родным там тяжело, но они не теряют свою проукраинскую позицию.

"Телеграф" писал ранее, где сейчас Дмитрий Коляденко и как выглядит. Когда-то артист был "человеком-праздником", а сейчас стал серьезным певцом.