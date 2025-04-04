Одразу зателефонував Андрію Данилку, а той відправив його спати: популярний співак згадав про перший день війни

У Дмитра в окупованому Бердянську залишилися родичі

Популярний український співак Дмитро Волканов, який розповів про казуси на своїх концертах, поділився спогадами про перший день повномасштабної війни. Артист не чув за вікном вибухів, про те, що Росія почала наступ він дізнався завдяки ранковому дзвінку від бабусі.

Про це Дмитро розповів у великому інтерв’ю виданню "Телеграф". Артист також зазначив, що у рідному Бердянську, який перебуває під тимчасовим контролем російської армії, все ще перебувають його родичі.

Дмитро Волканов розповів, де зустрів війну та кому зателефонував

Український виконавець Дмитро Волканов у перший день повномасштабного вторгнення перебував у Києві, оскільки 23 лютого він виступав на "Лізі Сміху". Але, як зазначає Дмитро, того дня вже нікому не було смішно, ніхто не хотів вірити, що щось буде, але всі про це говорили.

Дмитро Волканов зустрів війну у Києві, Фото: instagram.com/dimavolkanov

А о 6-й ранку 24 лютого артисту зателефонувала бабуся й запитала, чи бахкає за вікном, на що Дмитро здивовано відповів, що все нормально.

"Я прокинувся, вона каже: "Діма, що у вас там таке, бахкає?". Я кажу: "Ба, ти що? Нормально все? Валерʼянку може?". Вона каже: "Та яку валерʼянку? Увімкни телевізор, війна почалася", — зазначив Волканов.

А потім співак включив новини, які шокували його та набрав Андрія Данилка, у колективі якого, до початку сольної кар’єри, 4 роки працював бек-вокалістом. Але український артист трохи відреагував з гумором, спробувавши заспокоїти Дмитра.

Дмитро Волканов, коли дізнався про війну, зателефонував до Андрія Данилка

"Я шокований, відразу телефоную Данилку. Друга людина була (якій Дмитро зателефонував – Ред.), він бере слухавку, каже: "Діма, що таке? Чого так рано?". Я кажу: "Міхалич, почалася війна". Він як людина з гумором, з великим розумом, мені каже: "Так, дивися, якщо за 3 години не закінчиться, то будемо щось думати, лягай спати", — згадав Волканов.

За словами артиста, вони, як і багато українців на початку припускали, що все завершиться швидко і "бахкання" затихнуть через тиждень. Тоді ніхто не розумів масштабів трагедії й того, що війна затягнеться на роки.

У Дмитра Волканова в окупації залишилися родичі, Фото: instagram.com/dimavolkanov

Також Дмитро розповів, що у рідному Бердянську у нього є родичі, бабуся артиста лише недавно змогла вирватися з окупації та приїхати до Києва. Виконавець зазначив, що рідним там тяжко, але вони не втрачають своєї проукраїнської позиції.

"Телеграф" писав раніше, де зараз Дмитро Коляденко та як виглядає. Колись артист був "людиною-святом", а зараз став серйозним співаком.