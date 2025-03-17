Був "людиною-святом", а став серйозним співаком: де зараз Дмитро Коляденко і як виглядає

Шоумен рідко з'являється на публіці, але випускає пісні

Зухвалий хореограф, епатажний співак і талановитий телеведучий Дмитро Коляденко — зірка українського шоубізнесу. З початком повномасштабного вторгнення він дуже змінився. Тепер він одягається не менш стильно, але більш стримано, та обирає спокійні тони своїх луків.

Телеведучий кардинально змінив свій імідж і навіть випустив кілька пісень та кліпів на них, у яких з’явився не у сценічному образі. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Дмитро Коляденко і де він перебуває.

Що відомо про Дмитра Коляденка

Кар’єру Коляденко розпочав як хореограф. Він працював над постановками для українських артистів. Зокрема, для проєкту "Шанс". Також він очолював балетну групу "Арт-класик" і брав участь у мюзиклах.

Пізніше Коляденко став ведучим програми "Шоуманія". Він навіть встиг посидіти у кріслі журі шоу "Фабрика зірок".

Він завжди був "людиною-святом" і з'являвся на телеекранах здебільшого в гумористичних шоу. Тепер він змінив свій циліндр на звичайну шапку і грає у театрі.

Де зараз Дмитро Коляденко і чим займається

У травні 2022 року він презентував пісню "Жити", яка стала відображенням його внутрішніх переживань та реакції на події в Україні. Кліп на цю композицію виконано в чорно-білих тонах.

Нещодавно Коляденко випустив пісню "Відпусти", яка доступна для прослуховування онлайн. Ця композиція може відображати його теперішній емоційний стан та творчі пошуки.

Також Коляденко з'являвся на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Там він розповів, що планує оновити дані у ТЦК. Йому це було потрібно, щоб поїхати до Болгарії.

У серпні 2024 року стало відомо, що Дмитро Коляденко почав працювати в команді Закарпатського академічного музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв. 1 вересня 2024 року він провів майстер-клас для артистів театру, поділившись своїм багатим досвідом та професійними навичками. Крім того, його плануювали залучити до постановки вистави "Річард ІІІ" під керівництвом режисера Михайла Фіщенка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Дмитра Карпачова. Шоумен тримає в таємниці не лише подробиці особистого життя, а й точну дату свого народження.