Был "человеком-праздником", а стал серьезным певцом: где сейчас Дмитрий Коляденко и как выглядит

Шоумен редко появляется на публике, но выпускает песни

Вызывающий хореограф, эпатажный певец и талантливый телеведущий Дмитрий Коляденко — звезда украинского шоубизнеса. С началом полномасштабного вторжения он сильно изменился. Теперь он одевается не менее стильно, но более сдержанно и выбирает спокойные тона своих луков.

Телеведущий кардинально изменил свой имидж и даже выпустил несколько песен и клипов на них, в которых появился не в сценическом образе. "Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит Дмитрий Коляденко и где он находится.

Что известно о Дмитрии Коляденко

Карьеру Коляденко начал как хореограф. Он работал над постановками украинских артистов. В частности, для проекта "Шанс". Также он возглавлял балетную группу "Арт-классик" и участвовал в мюзиклах.

Позже Коляденко стал ведущим программы "Шоумания". Он даже успел посидеть в кресле жюри шоу "Фабрика звезд".

Он всегда был "человеком-праздником" и появлялся на телеэкранах по большей части в юмористических шоу. Теперь он сменил свой цилиндр на обычную шапку и играет в театре.

Где сейчас Дмитрий Коляденко и чем занимается

В мае 2022 года он представил песню "Жить", которая стала отражением его внутренних переживаний и реакции на события в Украине. Клип на эту композицию исполнен в черно-белых тонах.

Недавно Коляденко выпустил песню "Отпусти", доступную для прослушивания онлайн. Эта композиция может отражать его нынешнее эмоциональное состояние и творческие поиски.

Также Коляденко появлялся на интервью у Славы Демина. Там он рассказал, что намерен обновить данные в ТЦК. Ему это было нужно, чтобы уехать в Болгарию.

В августе 2024 стало известно, что Дмитрий Коляденко начал работать в команде Закарпатского академического музыкально-драматического театра имени братьев Шерегиев. 1 сентября 2024 года он провел мастер-класс для артистов театра, поделившись своим богатым опытом и профессиональными навыками. Кроме того, его планировали привлечь к постановке спектакля "Ричард ІІІ" под руководством режиссера Михаила Фищенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Дмитрии Карпачеве. Шоумен держит в секрете не только подробности личной жизни, но и точную дату своего рождения.