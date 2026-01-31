Ніколи не хотів сім’ю? Чому Андрій Данилко не одружений і не має дітей

Данилко за період кар’єри приписували безліч романів

Особисте життя Андрія Данилка, який нарвався на критику через фото з артистом-втікачем, завжди викликало підвищений інтерес. Співаку вдалося досягти величезного успіху, виступаючи в образі Вєрки Сердючки, а ось із сімейними стосунками поки що не склалося.

Що відомо:

Андрій Данилко створив сценічний образ Вєрка Сердючка і став одним із найуспішніших українських артистів

Співаку приписували безліч романів, але він ніколи не був одружений і не має дітей

Що відомо про особисте життя Андрія Данилка

Особисте життя Андрія Данилка завжди залишалося за лаштунками, хоча преса неодноразово приписувала йому романи. Важливу роль у житті артиста відіграло шкільне кохання — однокласниця Анна Сердюк, яка стала його музою. Данилко дав їй обіцянку, що зробить її ім’я відомим і дотримався слова, обравши для сценічного образу прізвище "Сердючка".

Андрій Данилко був закоханий в однокласницю, Фото: "Бульвар Гордона"

Але по-справжньому артист уперше закохався у піонерському таборі "Маяк" у дівчину на ім’я Валентина Васько. Через 30 років Данилко навіть шукав її. "ТСН" вдалося з’ясувати, що у жінки давно є сім’я, діти, господарство, і вона не є прихильницею Вєрки Сердючки.

Це було дитинство. Щоб мені це було перше кохання – ні. Мені це не було перше кохання. А так просто, у таборі знайомий, товаришували і все Валентина Васько

Перше кохання Андрія Данилка, Фото: скріншот

Журналісти також приписували Данилку романи з актрисами Радмилою Щегольовою та Ольгою Ліцкевич, які працювали з ним у популярному "СВ-шоу", проте жодних доказів цих стосунків не з’являлося.

Андрій Данилко та Радмила Щеголєва, Фото: @v_serduchka

Навіть сценічний союз з Інною Білокінь, яка грала "маму" Вєрки Сердючки, тривалий час обговорювали як можливий роман, але насправді це виявилася міцною дружбою та робочим партнерством, повним тепла та гумору.

Андрій Данилко та Інна Білоконь, Фото: @v_serduchka

Чому Андрій Данилко ніколи не був одружений і не має дітей

Андрію Данилку вже 52 роки, і він ніколи не був одружений. В інтерв’ю для "Російської служби ВВС" артист пояснив, з чим це пов’язано:

Я ніби з іншої планети. Ось у всіх, як у людей, а в мене все інакше… Ось я, дивлячись у дитинстві на весілля… Я ніколи не міг уявити себе на місці нареченого. Здавалося, що так соромно бути нареченим. І ця наречена сидить, і вони начебто мучаться Андрій Данилко

Андрій Данилко ніколи не був одружений, Фото: VerkaSerduchka.Official

У шоумена немає дітей, і він пояснює це просто — не хоче бути батьком. За словами Данилка, це внутрішнє почуття, яке неможливо раціонально пояснити:

Ось я знав у дитинстві, що це мені якось не дано. Як це пояснити – я не знаю. Ви знаєте, і небажання… Я навіть уявити не можу відзначив артист

Андрій Данилко пояснив, чому не одружився і без дітей, Фото: УНІАН

На YouTube-каналі "DW російською" артист говорив раніше, що особисте життя не склалося не тому, що він не хотів сім’ю, а тому що просто не вийшло. Раніше це його засмучувало, але тепер він спокійно сприймає цю ситуацію:

Я розумію: у мене не буде родини. Я це вже розумію і тому не парюсь. Ось не дано нічого страшного. Що таке особисте життя? Є багато інших цікавих речей. Робота, наприклад Андрій Данилко

