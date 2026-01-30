Скрывали детей, как могли. Как выглядят сыновья "мамы Кевина" Кэтрин О’Хары (уникальные фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Актриса была в браке более 30 лет
Смерть всемирно известной актрисы Кэтрин О’Хары всколыхнула весь мир. Ведь она та самая мама Кевина МакКалистера из "Сам дома". Хотя О’Хара была публичным лицом о ее сыновьях и личной жизни известно не так много.
"Телеграф" покажет редкие фото Кэтрин О’Хары с детьми и расскажет о длительном браке с Бо Велчем. Заметим, что скорее всего сыновья и муж унаследуют огромное состояние всемирно известной актрисы.
Счастливая жена и мама двух сыновей
Родилась Кэтрин О’Хара в 1954 году в Торонто в Канаде в многодетной ирландской католической семье. В апреле 1992 года О’Хара вышла замуж за художника-постановщика Бо Уэлча, с которым познакомилась на съемках фильма "Битлджус". К слову, "Сам дома" появился на экранах в 1990 году, то есть на момент заключения брака актриса уже получила мировую славу.
В 1994 году у Кэтрин и Бо родился первый сын, Мэтью. Три года спустя родился их второй сын, Люк. Пара довольно тщательно следила за личной жизнью, защищая ее от камер, особенно детей. Однако пару раз они попали в объектив репортеров.
Так, в октябре 1994 года, когда старшему сыну Мэтью не исполнилось еще года: Кэтрин О’Хара с мужем посетили открытую выставку Тима Бертона в Калифорнии. В это время корреспондентам удалось получить уникальный снимок.
В следующий раз такая возможность для прессы появилась только в 2003 году, когда О’Хара с семьей пришла на премьеру фильма "Кот в шляпе". После этого момента в сети нет снимков детей О’Хары и Уэлча. У них нет соцсетей и они ведут не публичную жизнь. Хотя работают в киноиндустрии, а именно в сфере декораций.
Добавим, что в браке О’Хара и Уэлч были более 30 лет, а их детям сейчас — Мэтью 34 года, а Люку 28 лет.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как перед смертью выглядела "мама Кевина" Кэтрин О’Хара и сколько ей было лет.