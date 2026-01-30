Скрывали детей, как могли. Как выглядят сыновья "мамы Кевина" Кэтрин О’Хары (уникальные фото)

Актриса была в браке более 30 лет

Смерть всемирно известной актрисы Кэтрин О’Хары всколыхнула весь мир. Ведь она та самая мама Кевина МакКалистера из "Сам дома". Хотя О’Хара была публичным лицом о ее сыновьях и личной жизни известно не так много.

"Телеграф" покажет редкие фото Кэтрин О’Хары с детьми и расскажет о длительном браке с Бо Велчем. Заметим, что скорее всего сыновья и муж унаследуют огромное состояние всемирно известной актрисы.

Счастливая жена и мама двух сыновей

Родилась Кэтрин О’Хара в 1954 году в Торонто в Канаде в многодетной ирландской католической семье. В апреле 1992 года О’Хара вышла замуж за художника-постановщика Бо Уэлча, с которым познакомилась на съемках фильма "Битлджус". К слову, "Сам дома" появился на экранах в 1990 году, то есть на момент заключения брака актриса уже получила мировую славу.

Кэтрин О’Хара в роли мамы Кевина в "Сам дома"

Кэтрин О’Хара и Бо Уэлч

В 1994 году у Кэтрин и Бо родился первый сын, Мэтью. Три года спустя родился их второй сын, Люк. Пара довольно тщательно следила за личной жизнью, защищая ее от камер, особенно детей. Однако пару раз они попали в объектив репортеров.

Так, в октябре 1994 года, когда старшему сыну Мэтью не исполнилось еще года: Кэтрин О’Хара с мужем посетили открытую выставку Тима Бертона в Калифорнии. В это время корреспондентам удалось получить уникальный снимок.

Кэтрин О’Хара и сын Мэтью в 1994 году

В следующий раз такая возможность для прессы появилась только в 2003 году, когда О’Хара с семьей пришла на премьеру фильма "Кот в шляпе". После этого момента в сети нет снимков детей О’Хары и Уэлча. У них нет соцсетей и они ведут не публичную жизнь. Хотя работают в киноиндустрии, а именно в сфере декораций.

Кэтрин О’Хара с мужем, сыном Мэтью и Люком

Добавим, что в браке О’Хара и Уэлч были более 30 лет, а их детям сейчас — Мэтью 34 года, а Люку 28 лет.

Кэтрин О’Хара с мужем

