Приховували дітей, як могли. Як виглядають сини "мами Кевіна" Кетрін О’Гари (унікальні фото)

Акторка була у шлюбі понад 30 років

Смерть всесвітньо відомої акторки Кетрін О'Гара сколихнула весь світ. Адже вона та сама мама Кевіна Макалістера з "Сам удома". Хоча О'Гара була публічною особою про її синів та особисте життя відомо не так багато.

"Телеграф" покаже рідкісні фото Кетрін О'Гари з дітьми та розповість про тривалий шлюб з Бо Велчем. Зауважимо, що ймовірніше сини та чоловік успадкують величезні статки всесвітньовідомої акторки.

Щаслива дружина та мати двох синів

Народилась Кетрін О'Гара у 1954 році в Торонто в Канаді у багатодітній ірландській католицькій родині. У квітні 1992 року О'Гара вийшла заміж за художника-постановника Бо Велча, з яким познайомилася на зйомках фільму "Битлджус". До слова, "Сам удома" з'явився на екранах у 1990, тобто на момент укладання шлюбу акторка вже отримала світову славу.

Кетрін О'Гара у ролі мами Кевіна в "Сам удома"

Кетрін О'Гара та Бо Велч

У 1994 році у Кетрін та Бо народився перший син, Метью. Через три роки народився їхній другий син, Люк. Пара досить ретельно слідкувала за особистим життям, захищаючи його від камер, особливо дітей. Однак пару разів вони все ж потрапили в об'єктив репортерів.

Так, у жовтні 1994 року, коли старшому сину Метью не виповнилось ще й року Кетрін О'Гара з чоловіком відвідали відкриту виставку Тіма Бертона в Каліфорнії. Саме тоді кореспондентам вдалось отримати унікальний знімок.

Кетрін О'Гара та син Метью у 1994

Наступного разу така нагода для преси з'явилась лише у 2003 році, коли О'Гара з сім'єю прийшла на прем'єру фільму "Кіт у капелюсі". Після цьому в мережі немає знімків дітей О'Гари та Велча. Вони не мають соцмереж та ведуть не публічне життя. Хоча працюють також в кіноіндустрії, а саме у сфері декорацій.

Кетрін О'Гара з чоловіком, сином Метью та Люком

Кетрін О'Гара з чоловіком, сином Метью та Люком

Додамо, що у шлюбі О'Гара та Велч були понад 30 років, а їхнім дітям зараз — Метью 34 роки, а Люку 28 років.

Кетрін О'Гара з чоловіком

Раніше "Телеграф" розповідав, як перед смертю виглядала "мама Кевіна" Кетрін О’Гара і скільки їй було років.