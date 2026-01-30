Знімалася до останнього. Як перед смертю виглядала "мама Кевіна" Кетрін О’Гара і скільки їй було років

Роль у "Шіттс Крик" принесла їй культовий статус і "Еммі"

Світ кіно оплакує втрату однієї із найяскравіших комедійних акторок сучасності. 30 січня 2026 року стало відомо про смерть Кетрін О’Гара. Актриса, яка подарувала нам образ забудькуватою, але люблячої мами Кейт Маккаллістер, померла у віці 71 року.

Що потрібно знати:

Кетрін О’Гара стала всесвітньо відомою завдяки ролям у фільмі "Сам удома" і в серіалі "Шіттс Крік"

Останніми роками актриса продовжувала активно зніматися

Остання її поява на публіці була у вересні 2025 року на премії "Еммі"

Кетрін О’Гара залишалася затребуваною та активною до самого кінця. Її кар’єра пережила неймовірний зліт останніми роками завдяки ролі ексцентричної Мойри Роуз у серіалі "Шіттс Крік", за яку вона отримала премію "Еммі".

Кетрін О’Гара у серіалі "Шіттс Крік"

Актриса з колегою Юджином Леві. Фото: Getty Images

Зовсім нещодавно актриса блищала в сиквелі культового фільму Тіма Бертона "Бітлджюс Бітлджюс" (2024), повернувшись до ролі Делії Дітц, а також брала участь у серіалі The Studio на Apple TV+.

Кетрін у ролі Делії Дітц

Остання велика поява Кетрін на публіці відбулася у вересні 2025 року на церемонії вручення премії "Еммі". На червону доріжку вона вийшла в елегантній чорній сукні з довгими рукавами від Christian Dior. Тоді актриса здавалася худішою, ніж зазвичай.

Фото: Getty Images

Проте вона з посмішкою позувала фотографам разом зі своїм чоловіком, дизайнером Бо Велшем.

Кетрін О’Гара з чоловіком. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що згідно з офіційною заявою представників актриси, Кетрін О’Гара мирно померла у своєму будинку в Лос-Анджелесі після нетривалої хвороби. Точний діагноз сім’я поки що не розголошує.

Актриса залишила по собі чоловіка та двох синів, а також мільйони шанувальників, для яких вона назавжди залишиться символом різдвяного затишку та іскрометного гумору.

Кетрін О’Гара у молодості. Фото: Getty Images

Нагадаємо, що кіношний чоловік актриси у комедії "Сам удома" помер ще 2017 року. Раніше "Телеграф" писав, як склалося життя акторів різдвяного фільму.