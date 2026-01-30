Померла зірка "Сам удома"

Актриси не стало на 72 році життя

Стало відомо про смерть канадської актриси Кетрін О’Гара. Вона відома за ролями у серії фільмів "Сам удома" та в серіалі "Шіттс-Крік".

Про смерть знаменитості повідомляє видання TMZ. Їй було 71 рік.

ЗМІ передають, що легендарна голлівудська актриса померла у п'ятницю, 30 січня. Її менеджер повідомив виданню Variety, що О'Гара померла у власному будинку у Лос-Анджелесі після хвороби.

Чим відома Кетрін О'Гара

Актриса стала широко відома завдяки ролі мами героя Маколея Калкіна у перших двох частинах "Сам удома". Пізніше вона блиснула в образі ексцентричної Мойри Роуз, з'явившись приблизно у 80 епізодах серіалу "Шіттс-Крік".

Серед інших яскравих кіноробіт актриси — "Поговоримо про секс" (2001), "Лемоні Снікет: 33 нещастя" (2004), "Пенелопа" (2006), а також участь у фільмах "Бітлджюс" (1988, 2024). Останньою роботою Кетрін стала роль у серіалі Apple TV+ "Кінотудія", де вона зіграла разом із Сетом Рогеном. За цю роботу вона була номінована на премію "Еммі".

Кетрін О'Гара народилася і виросла в Торонто, ставши шостою дитиною у великій сім'ї із семи дітей. Зі своїм майбутнім чоловіком — художником-постановником Бо Уелчем — вона познайомилася на зйомках фільму "Бітлджюс" у 1988 році. Пара одружилася в 1992 році, пізніше у них з'явилися двоє синів — Метью та Люк.

Кетрін О'Гара з чоловіком. Фото: Getty Images

Нагадаємо, що кіношний чоловік актриси у комедії "Сам удома" помер ще 2017 року. Раніше "Телеграф" писав, як склалося життя акторів різдвяного фільму.