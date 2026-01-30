Умерла звезда "Один дома"

Актрисы не стало на 72 году жизни

Стало известно о смерти канадской актрисы Кэтрин О’Хара. Она известная по ролям в серии фильмов "Один дома" и в сериале "Шиттс-Крик".

О смерти знаменитости сообщает издание TMZ. Ей было 71 год.

СМИ передают, что легендарная голливудская актриса скончалась в пятницу, 30 января. Ее менеджер сообщил изданию Variety, что О'Хара умерла в собственном доме в Лос-Анджелесе после болезни.

Чем известна Кэтрин О’Хара

Актриса стала широко известна благодаря роли мамы героя Маколея Калкина в первых двух частях "Один дома". Позже она блеснула в образе эксцентричной Мойры Роуз, появившись примерно в 80 эпизодах сериала "Шиттс-Крик".

Среди других ярких киноработ актрисы — "Поговорим о сексе" (2001), "Лемони Сникет: 33 несчастья" (2004), "Пенелопа" (2006), а также участие в фильмах "Битлджус" (1988, 2024). Последней работой Кэтрин стала роль в сериале Apple TV+ "Кинотудия", где она сыграла вместе с Сетом Рогеном. За эту работу она была номинирована на премию "Эмми".

Кэтрин О’Хара родилась и выросла в Торонто, став шестым ребенком в большой семье из семи детей. Со своим будущим супругом — художником-постановщиком Бо Уэлчем — она познакомилась на съемках фильма "Битлджус" в 1988 году. Пара поженилась в 1992 году, позже у них появились двое сыновей — Мэтью и Люк.

Кэтрин О’Хара с мужем. Фото: Getty Images

Напомним, что киношный муж актрисы в комедии "Один дома" умер еще в 2017 году. Ранее "Телеграф" писал, как сложилась жизнь актеров рождественского фильма.