Грав у "Сватах" і "За двома зайцями". Від чого у 52 роки помер актор Бондаренко і як виглядає його могила

Рівно 13 років тому помер відомий український актор Олександр Бондаренко. Артисту, який грав у серіалі "Свати", стало погано прямо під час вистави.

Що потрібно знати:

За роки кар’єри Бондаренко створив понад 40 екранних образів

Він був Народним артистом України та лауреатом Державної премії імені Довженка

Актор помер просто під час вистави на сцені київського театру

Бондаренко народився 11 вересня 1960 року у Києві. Там він закінчив школу, а потім — Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого. З 1984 був актором Київського національного театру російської драми ім. Лесі Українки.

У кіно Олександр дебютував ще 1974 року, знявшись у фільмі "Йду своїм курсом". За роки кар’єри його фільмографія перевищила 40 робіт. Глядачам він також запам’ятався за серіалом "Свати", де у шостому сезоні зіграв таксиста. Серед інших відомих проєктів за його участю — "За двома зайцями" (директор ринку), "Вперед, за скарбами гетьмана!", "Москаль-чарівник", "Принцеса на бобах", "Циганка Аза", "Чорна рада".

За значний внесок у мистецтво у 1998 році Бондаренко був відзначений Державною премією України імені Олександра Довженка, а у 2010 році отримав звання "Народний артист України".

Він був одружений на актрисі Надії Кондратовській. Пара має сина Назара, якому зараз 30 років; він працює у сфері IT.

Надія Кондратовська

Раптова смерть на сцені

Український актор пішов із життя 29 січня 2013 року — трагедія сталася прямо на сцені київського театру під час вистави "1001 пристрасть, або Дрібниці життя". У той момент він виконував тривалий монолог, коли йому раптово стало погано: він упустив реквізит і знепритомнів. Колеги негайно кинулися на допомогу та намагалися провести серцево-легеневу реанімацію, проте Бондаренко помер ще до приїзду швидкої допомоги.

Поховали актора у Києві, на Берковецькому цвинтарі, поряд із батьком. На могилі встановлено пам’ятник із темного каменю із напівкруглим завершенням, прикрашений його портретом.

