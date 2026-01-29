Играл в "Сватах" и "За двумя зайцами". От чего в 52 года умер актер Бондаренко и как выглядит его могила

За годы карьеры артист создал более 40 экранных образов

Ровно 13 лет назад скончался известный украинский актер Александр Бондаренко. Артисту, игравшему в сериале "Сваты", стало плохо прямо во время спектакля.

Что нужно знать:

За годы карьеры Бондаренко создал более 40 экранных образов

Он был Народным артистом Украины и лауреатом Государственной премии имени Довженко

Актер скончался прямо во время спектакля на сцене киевского театра

Бондаренко родился 11 сентября 1960 года в Киеве. Там же он окончил школу, а затем — Киевский государственный институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого. С 1984 года был актером Киевского национального театра русской драмы им. Леси Украинки.

В кино Александр дебютировал еще в 1974 году, снявшись в фильме "Следую своим курсом". За годы карьеры его фильмография превысила 40 работ. Зрителям он также запомнился по сериалу "Сваты", где в шестом сезоне сыграл таксиста. Среди других известных проектов с его участием — "За двумя зайцами" (директор рынка), "Вперед, за сокровищами гетмана!", "Москаль-чародей", "Принцесса на бобах", "Цыганка Аза", "Черная рада".

За значительный вклад в искусство в 1998 году Бондаренко был удостоен Государственной премии Украины имени Александра Довженко, а в 2010 году получил звание "Народный артист Украины".

Он был женат на актрисе Надежде Кондратовской. У пары есть сын Назар, которому сейчас 30 лет; он работает в сфере IT.

Надежда Кондратовская

Внезапная смерть на сцене

Украинский актер ушел из жизни 29 января 2013 года — трагедия произошла прямо на сцене киевского театра во время спектакля "1001 страсть, или Мелочи жизни". В тот момент он исполнял продолжительный монолог, когда ему внезапно стало плохо: он выронил реквизит и потерял сознание. Коллеги немедленно бросились на помощь и пытались провести сердечно-легочную реанимацию, однако Бондаренко скончался еще до приезда скорой помощи.

Похоронили актера в Киеве, на Берковецком кладбище, рядом с отцом. На могиле установлен памятник из темного камня с полукруглым завершением, украшенный его портретом.

