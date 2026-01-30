Снималась до последнего. Как перед смертью выглядела "мама Кевина" Кэтрин О’Хара и сколько ей было лет
Роль в "Шиттс Крик" принесла ей культовый статус и "Эмми"
Мир кино оплакивает потерю одной из самых ярких комедийных актрис современности. 30 января 2026 года стало известно о смерти Кэтрин О’Хара. Актриса, подарившая нам образ забывчивой, но любящей мамы Кейт Маккаллистер, скончалась в возрасте 71 года.
Что нужно знать:
- Кэтрин О’Хара стала всемирно известной благодаря ролям в фильме "Один дома" и в сериале "Шиттс Крик"
- В последние годы актриса продолжала активно сниматься
- Последнее ее появление на публике было в сентябре 2025 года на премии "Эмми"
Кэтрин О’Хара оставалась востребованной и активной до самого конца. Ее карьера пережила невероятный взлет в последние годы благодаря роли эксцентричной Мойры Роуз в сериале "Шиттс Крик", за которую она получила премию "Эмми".
Совсем недавно актриса блистала в сиквеле культового фильма Тима Бертона "Битлджус Битлджус" (2024), вернувшись к роли Делии Дитц, а также принимала участие в сериале "The Studio" на Apple TV+.
Последнее крупное появление Кэтрин на публике состоялось в сентябре 2025 года на церемонии вручения премии "Эмми". На красную дорожку она вышла в элегантном черном платье с длинными рукавами от Christian Dior. Тогда актриса казалась более худой, чем обычно.
Тем не менее, она с улыбкой позировала фотографам вместе со своим мужем, дизайнером Бо Уэлшем.
Напомним, что согласно официальному заявлению представителей актрисы, Кэтрин О’Хара мирно скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе после непродолжительной болезни. Точный диагноз семья пока предпочитает не разглашать.
Актриса оставила после себя мужа и двоих сыновей, а также миллионы поклонников, для которых она навсегда останется символом рождественского уюта и искрометного юмора.
Напомним, что киношный муж актрисы в комедии "Один дома" умер еще в 2017 году. Ранее "Телеграф" писал, как сложилась жизнь актеров рождественского фильма.