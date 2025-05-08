Весілля сина-захисника і новий шлюб вдови: як живе родина Ігоря Пелиха після його загибелі

23-річний Іван Пелих лише у квітні зіграв весілля

Українському телеведучому Ігорю Пелиху цього року могло виповнитись 51 рік, однак рівно 16 років тому, 8 травня 2009 року, чоловік загинув у автокатастрофі у Києві. Зірці шоу "Галопом по Європах" та "На свою голову" було всього 35 років. У нього залишилися дружина та троє дітей.

Нещодавно старший син Ігоря Іван Пелих, який став на захист України, вперше одружився. "Телеграф" розповідає, як живе вдова ведучого Олександра Лозинська і що відомо про його підрослих дітей.

Іван Пелих

Іван втратив батька, коли йому було лише сім років, сьогодні йому 23. Хлопець навчався режисурі в Університеті театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого, однак із початком повномасштабної війни прийняв рішення вступити до лав Збройних сил України. Син відомого телеведучого пробував себе в ролі оператора, фотографа та фахівця з відеотехніки, включаючи керування дронами. Ці навички виявилися корисними на фронті у протистоянні із російськими окупантами.

Іван Пелих у дитинстві і зараз

Наприкінці лютого 2022 року Іван приєднався до сил територіальної оборони Києва, а пізніше опинився у найгарячіших точках. В інтерв’ю "Українському тижню" він розповів, що брав участь у боях під Лисичанськом та на Бахмутському напрямку. 23 вересня 2024 року Пелих показав фото, зроблене в Суджі на Курщині.

У березні 2025 року Іван зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині Ксенії. Подія сталася на узбережжі Португалії. Вже у квітні пара офіційно зіграла весілля. Відомо, що Ксенія живе у Києві, захоплюється танцями та працює менеджером у Благодійному фонді Сергія Притули.

Олександра Лозинська

16 травня 2024 року ведучий Костянтин Грубич розповів, що вдова Ігоря Пелиха вийшла заміж вдруге і народила сина. "Найменший, здається, хлопчик у неї народився, вдома з мамою і татом, вона ж вдруге вийшла заміж. У неї свій продакшн, їхній з Ігорем, вони роблять контент", — сказав Грубич.

Лозинська з Грубичем. Фото: facebook.com/nejnich

У березні Іван в інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко розповів, що війна змінила не лише його, а й маму. За словами військовослужбовця, Олександра придбала зброю, регулярно відвідує навчання та освоює навички стрілянини. У сім’ї навіть порушується тема про її можливий вступ до армії, але поки що це обговорення не виходить за межі розмов.

Соломія та Устина Пелихи

Друга дитина Ігоря Пелиха, 21-річна Соломія Пелих, — колишня вихованка національної української скаутської організації "Пласт", захоплюється музикою.

У липні 2024 року дівчина була оголошена зниклою. Повідомлялося, що Соломія їхала автостопом із Тбілісі до Єревану та зникла. Дякувати Богу, Соломія знайшлася.

Молодшій дочці Устині Пелих 18 років. За словами того ж таки Грубича, сестри навчаються і працюють за кордоном. Судячи з фото із соцмереж, Устина зараз живе у Польщі.

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