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Весілля сина-захисника і новий шлюб вдови: як живе родина Ігоря Пелиха після його загибелі

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Олександра Лозинська знову вийшла заміж Новина оновлена 08 травня 2025, 11:36
Олександра Лозинська знову вийшла заміж. Фото Колаж "Телеграфу"

23-річний Іван Пелих лише у квітні зіграв весілля

Українському телеведучому Ігорю Пелиху цього року могло виповнитись 51 рік, однак рівно 16 років тому, 8 травня 2009 року, чоловік загинув у автокатастрофі у Києві. Зірці шоу "Галопом по Європах" та "На свою голову" було всього 35 років. У нього залишилися дружина та троє дітей.

Нещодавно старший син Ігоря Іван Пелих, який став на захист України, вперше одружився. "Телеграф" розповідає, як живе вдова ведучого Олександра Лозинська і що відомо про його підрослих дітей.

Іван Пелих

Іван втратив батька, коли йому було лише сім років, сьогодні йому 23. Хлопець навчався режисурі в Університеті театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого, однак із початком повномасштабної війни прийняв рішення вступити до лав Збройних сил України. Син відомого телеведучого пробував себе в ролі оператора, фотографа та фахівця з відеотехніки, включаючи керування дронами. Ці навички виявилися корисними на фронті у протистоянні із російськими окупантами.

ігор пелих Іван Пелих у дитинстві
Іван Пелих у дитинстві і зараз

Наприкінці лютого 2022 року Іван приєднався до сил територіальної оборони Києва, а пізніше опинився у найгарячіших точках. В інтерв’ю "Українському тижню" він розповів, що брав участь у боях під Лисичанськом та на Бахмутському напрямку. 23 вересня 2024 року Пелих показав фото, зроблене в Суджі на Курщині.

Іван Пелих
Фото: instagram.com/ivanpelykh

У березні 2025 року Іван зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині Ксенії. Подія сталася на узбережжі Португалії. Вже у квітні пара офіційно зіграла весілля. Відомо, що Ксенія живе у Києві, захоплюється танцями та працює менеджером у Благодійному фонді Сергія Притули.

іван пелих ксенія
Фото: instagram.com/ivanpelykh
іван пелих ксенія пелих
Фото: instagram.com/insideourdreams

Олександра Лозинська

16 травня 2024 року ведучий Костянтин Грубич розповів, що вдова Ігоря Пелиха вийшла заміж вдруге і народила сина. "Найменший, здається, хлопчик у неї народився, вдома з мамою і татом, вона ж вдруге вийшла заміж. У неї свій продакшн, їхній з Ігорем, вони роблять контент", — сказав Грубич.

Олександра Лозинська Костянтин грубич
Лозинська з Грубичем. Фото: facebook.com/nejnich

У березні Іван в інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко розповів, що війна змінила не лише його, а й маму. За словами військовослужбовця, Олександра придбала зброю, регулярно відвідує навчання та освоює навички стрілянини. У сім’ї навіть порушується тема про її можливий вступ до армії, але поки що це обговорення не виходить за межі розмов.

Олександра Лозинська
Фото: facebook.com/sasha.lozinskaya

Соломія та Устина Пелихи

Друга дитина Ігоря Пелиха, 21-річна Соломія Пелих, — колишня вихованка національної української скаутської організації "Пласт", захоплюється музикою.

соломія пелих

У липні 2024 року дівчина була оголошена зниклою. Повідомлялося, що Соломія їхала автостопом із Тбілісі до Єревану та зникла. Дякувати Богу, Соломія знайшлася.

соломія пелих
соломія пелих
Фото: youtube.com/@Solomiya_pelykh

Молодшій дочці Устині Пелих 18 років. За словами того ж таки Грубича, сестри навчаються і працюють за кордоном. Судячи з фото із соцмереж, Устина зараз живе у Польщі.

устина пелих у дитинстві
устина пелих
Фото: instagram.com/x.pelykh

Раніше ми писали про вдову загиблого в авіакатастрофі голови МВС Дениса Монастирського. "Телеграф" розповідав, що відомо про Жанну Монастирську і як виглядає вона.

Теги:
#Діти #Весілля #Ігор Пелих #Олександра Лозинська #Іван Пелих