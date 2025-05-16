Має золоту медаль зі школи і 5 переломів черепа: що відомо про Влада Курана із "Ліги сміху"

Зірка "Ветеранів космічних військ" став коментатором Євробачення 2025

В четвер, 15 травня, пройшов другий півфінал Євробачення 2025. Коментували подію беззмінний ведучий Тімур Мірошниченко та популярний український комік Влад Куран.

Гуморист став відомим після виступів у "Лізі сміху" в складі команди "Ветерани космічних військ". "Телеграф" розповідає, що відомо про Влада Курана і чи одружений чоловік.

Танці і золота медаль

Стендап-комік народився 5 жовтня 1993 року в місті Остер у Чернігівській області. Його мама Ірина працює директоркою місцевої гімназії, батько помер.

Влад Куран у дитинстві. Фото: instagram.com/vladkuran

Навчався Владислав у музичній школі за класом фортепіано та займався танцями. Школу закінчив із золотою медаллю. Вищу освіту здобув у Київському національному торгівельно-економічному університеті за спеціальністю "облік, аудит та економічна кібернетика". Студентом підробляв на будівництві, у закладах харчування та на складах.

Влад Куран з Зеленським у 2018 році. Фото: instagram.com/vladkuran

ВКВ, пограбування і волонтерство

Під час студентських років Влад зацікавився гумором: брав участь у КВК і працював ведучим на різноманітних заходах. У співпраці з Олександром Венедчуком і Артемом Дамницьким він створив команду "Ветерани космічних військ" (ВКВ). Колектив дебютував у 4-му сезоні "Ліги сміху", а вже наступного року здобув перемогу в 5-му сезоні під наставництвом українського актора та телеведучого Станіслава Боклана.

Куран, Венедчук і Дамницький знайомі з університету. Фото: instagram.com/vladkuran

У 2017 році Куран став жертвою жорстокого нападу, внаслідок якого отримав п’ять переломів черепа. Після важкої операції та тривалого відновлення він зміг повернутися до повноцінного життя і розважальної діяльності.

Куран проявив себе і як волонтер у 2022 році: після звільнення Київщини долучився до розбору завалів, а також разом з іншими коміками проводив благодійні виступи на підтримку ЗСУ.

Наразі комік виступає як один з авторів і ведучих інтелектуально-гумористичного шоу "Вікторина" на YouTube-каналі "ВКВ". Там гумористи змагаються з зірковими гостями за оригінальні призи.

"Ветерани космічних військ". Фото: instagram.com/vladkuran

Чи одружений Влад Куран

Хоча гуморист активно бере участь у телешоу, дає інтерв’ю та веде власний блог в Інстаграмі, про особисте життя Владислав воліє не розповідати. Проте під час другого півфіналу Євробачення 15 травня у коментаторській студії з Мірошниченко Куран зізнався, що одружений. В кадр чоловік навіть показав крупним планом золоту обручку на пальці правої руки.

Влад Куран знаходиться у шлюбі

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