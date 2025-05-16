Имеет золотую медаль из школы и 5 переломов черепа: что известно о Владе Куране из "Лиги смеха"

Звезда "Ветеранов космических войск" стал комментатором Евровидения 2025

В четверг, 15 мая, прошел второй полуфинал Евровидения 2025 года. Комментировали событие бессменный ведущий Тимур Мирошниченко и популярный украинский комик Влад Куран.

Юморист стал известен после выступлений в "Лиге смеха" в составе команды "Ветераны космических войск". "Телеграф" рассказывает, что известно о Владе Куране и женат ли мужчина.

Танцы и золотая медаль

Стендап-комик родился 5 октября 1993 в городе Остер в Черниговской области. Его мама Ирина работает директором местной гимназии, отец умер.

Влад Куран в детстве. Фото: instagram.com/vladkuran

Учился Владислав в музыкальной школе по классу фортепиано и занимался танцами. Школу окончил с золотой медалью. Высшее образование получил в Киевском национальном торгово-экономическом университете по специальности "учет, аудит и экономическая кибернетика". Студентом подрабатывал на строительстве, в заведениях питания и на складах.

Влад Куран с Зеленским в 2018 году. Фото: instagram.com/vladkuran

ВКВ, ограбление и волонтерство

Во время студенческих лет Влад заинтересовался юмором: участвовал в КВН и работал ведущим на различных мероприятиях. В сотрудничестве с Александром Венедчуком и Артемом Дамницким он создал команду "Ветераны космических войск" (ВКВ). Коллектив дебютировал в 4-м сезоне "Лиги смеха", а уже в следующем году одержал победу в 5-м сезоне под наставничеством украинского актера и телеведущего Станислава Боклана.

Куран, Венедчук и Дамницкий знакомы из университета. Фото: instagram.com/vladkuran

В 2017 году Куран стал жертвой жестокого нападения, в результате которого получил пять переломов черепа. После тяжелой операции и длительного восстановления он смог вернуться к полноценной жизни и развлекательной деятельности.

Куран проявил себя и волонтером в 2022 году: после освобождения Киевщины присоединился к разбору завалов, а также вместе с другими комиками проводил благотворительные выступления в поддержку ВСУ.

Комик выступает как один из авторов и ведущих интеллектуально-юмористического шоу "Викторина" на YouTube-канале "ВКВ". Там юмористы соревнуются со звездными гостями за оригинальные призы.

"Ветераны космических войск". Фото: instagram.com/vladkuran

Женат ли Влад Куран

Хотя юморист активно участвует в телешоу, дает интервью и ведет свой блог в Инстаграме, о личной жизни Владислав предпочитает не рассказывать. Однако во время второго полуфинала Евровидения 15 мая в комментаторской студии с Мирошниченко Куран признался, что женат. В кадр мужчина даже показал крупным планом золотое кольцо на пальце правой руки.

Влад Куран состоит в браке

Напомним, что на Евровидении в 2025 году лидирует Швеция. Мы рассказывали, что известно о группе KAJ и их песне Bara bada bastu.