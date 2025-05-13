Яна Глущенко пішла з "Дизель шоу" і чесно розповіла, хто винен у загибелі Марини Поплавської

Актриса вперше назвала винуватця у загибелі Марини Поплавської

Актриса Яна Глущенко близько 10 років працювала у колективі "Дизель шоу". У квітні 2025 року артистка заявила, що пішла зі студії. І як виявилось, наперед нікого не попередила, бо не хотіла, щоб її відмовляли від цього кроку. Тепер, вже не будучи частиною колективу, Яна чесно розповіла про ДТП, в якій загинула її колега з "Дизель шоу" та подруга Марина Поплавська.

Так, в інтерв’ю Славі Дьоміну Глущенко чесно розповіла, що вважає винним в аварії водія автобуса, в якому вони з колективом їхали. За словами актриси, він заснув за кермом і тому врізався в іншу машину. І, на думку Яни, водій мав сісти у в’язницю після загибелі в цій ДТП Марини Поплавської.

"Чому це трапилося — наш водій заснув. Про це ніхто не говорив: він врізався у вантажівку. Коли все це сталося, то він, можливо, в стані афекту говорив, що його Маринка відволікла. І коли наш адвокат питала, що з ним робити, я сказала, що він має сидіти. І я це сказала одна із шести акторів", — поділилася Глущенко.

Проте за рішенням суду водій автобуса отримав три роки умовно та ймовірно виплатив компенсацію сестрі Марини Поплавської. Сама Яна Глущенко дуже тяжко переживала загибель колеги та подруги, вони були дуже близькі.

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