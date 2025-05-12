Ziferblat виступатимуть п’ятими: де і коли дивитися перший півфінал Євробачення 2025

Всі подробиці про півфінал, список учасників та порядковий номер Ziferblat

Вже цього тижня у швейцарському Базелі пройде пісенний конкурс Євробачення 2025. Музична подія проходитиме у три етапи – перший півфінал відбудеться у вівторок, 13 травня, другий півфінал – у четвер, 15 травня, а грандфінал – у суботу, 17 травня.

"Телеграф" розповість, де і коли дивитися Євробачення 2025, під яким порядковим номером та в який день виступатимуть представники України гурт Ziferblat.

Де і коли дивитися Євробачення 2025 року?

Обидва півфінали та фінал розпочинатимуться о 22:00 за київським часом. Транслюватиме Євробачення 2025 "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення". Там о 21:00 розпочнеться проект "Передшоу. Пісенний конкурс "Євробачення-2025", який за годину перейде до самої трансляції Євробачення.

Також переглянути конкурс можна буде на YouTube-каналі Eurovision. А послухати трансляцію українці зможуть на Радіо Промінь. Текстова трансляція Євробачення 2025 буде також на сайті "Телеграф".

Євробачення 2025. Фото: Getty Images

Коли виступатиме Ziferblat?

Вже відомо, що представники України на конкурсі Євробачення 2025 виступатимуть у першому півфіналі – у вівторок, 13 травня. Порядковий номер їхнього виступу на сцені конкурсу — 5 (п’ять).

На сцені Євробачення український колектив представить номер та пісню "Bird of Pray". Саме Ziferblat зі своєю композицією раніше перемогли в українському Нацвідборі.

Група Ziferblat. Фото: Getty Images

Хто ще виступить у першому півфіналі?

У вівторок, 13 травня, на сцені у Базелі разом з українськими Ziferblat виступить ще низка країн. Ось як виглядає список конкурсантів першого півфіналу:

Ісландія: Væb з піснею "RÓA"

Польща: Justyna Steczkowska з піснею GAJA"

Словенія: Klemen — з треком "How Much Time Do We Have Left"

Естонія: Tommy Cash, "Espresso Macchiato"

Україна: Ziferblat із піснею "Bird of Pray"

Швеція: KAJ з треком "Bara bada bastu"

Португалія: Napa, "Deslocado"

Норвегія: Kyle Alessandro з піснею "Lighter"

Бельгія: Red Sebastian із треком "Strobe Lights"

Азербайджан: Mamagama, "Run With Us"

Сан-Марино: Gabry Ponte з піснею "Tutta l’Italia"

Албанія: Shkodra Elektronike з піснею "Zjarrm"

Нідерланди: Claude з треком "C’est La Vie"

Хорватія: Marko Bošnjak, "Poison Cake"

Кіпр: Theo Evan з піснею "Shh".

Євробачення 2025. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, кому з учасників Євробачення 2025 року передрікають оглушливу перемогу. Про що вони співають.