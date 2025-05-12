Ziferblat виступатимуть п’ятими: де і коли дивитися перший півфінал Євробачення 2025
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Всі подробиці про півфінал, список учасників та порядковий номер Ziferblat
Вже цього тижня у швейцарському Базелі пройде пісенний конкурс Євробачення 2025. Музична подія проходитиме у три етапи – перший півфінал відбудеться у вівторок, 13 травня, другий півфінал – у четвер, 15 травня, а грандфінал – у суботу, 17 травня.
"Телеграф" розповість, де і коли дивитися Євробачення 2025, під яким порядковим номером та в який день виступатимуть представники України гурт Ziferblat.
Де і коли дивитися Євробачення 2025 року?
Обидва півфінали та фінал розпочинатимуться о 22:00 за київським часом. Транслюватиме Євробачення 2025 "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення". Там о 21:00 розпочнеться проект "Передшоу. Пісенний конкурс "Євробачення-2025", який за годину перейде до самої трансляції Євробачення.
Також переглянути конкурс можна буде на YouTube-каналі Eurovision. А послухати трансляцію українці зможуть на Радіо Промінь. Текстова трансляція Євробачення 2025 буде також на сайті "Телеграф".
Коли виступатиме Ziferblat?
Вже відомо, що представники України на конкурсі Євробачення 2025 виступатимуть у першому півфіналі – у вівторок, 13 травня. Порядковий номер їхнього виступу на сцені конкурсу — 5 (п’ять).
На сцені Євробачення український колектив представить номер та пісню "Bird of Pray". Саме Ziferblat зі своєю композицією раніше перемогли в українському Нацвідборі.
Хто ще виступить у першому півфіналі?
У вівторок, 13 травня, на сцені у Базелі разом з українськими Ziferblat виступить ще низка країн. Ось як виглядає список конкурсантів першого півфіналу:
- Ісландія: Væb з піснею "RÓA"
- Польща: Justyna Steczkowska з піснею GAJA"
- Словенія: Klemen — з треком "How Much Time Do We Have Left"
- Естонія: Tommy Cash, "Espresso Macchiato"
- Україна: Ziferblat із піснею "Bird of Pray"
- Швеція: KAJ з треком "Bara bada bastu"
- Португалія: Napa, "Deslocado"
- Норвегія: Kyle Alessandro з піснею "Lighter"
- Бельгія: Red Sebastian із треком "Strobe Lights"
- Азербайджан: Mamagama, "Run With Us"
- Сан-Марино: Gabry Ponte з піснею "Tutta l’Italia"
- Албанія: Shkodra Elektronike з піснею "Zjarrm"
- Нідерланди: Claude з треком "C’est La Vie"
- Хорватія: Marko Bošnjak, "Poison Cake"
- Кіпр: Theo Evan з піснею "Shh".
Раніше "Телеграф" розповідав, кому з учасників Євробачення 2025 року передрікають оглушливу перемогу. Про що вони співають.