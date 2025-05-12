Ziferblat выступят пятыми: где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения 2025
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Все подробности о полуфинале, список участников и порядковый номер Ziferblat
Уже на этой неделе в швейцарском Базеле пройдет песенный конкурс Евровидение 2025. Музыкальное событие будет проходить в три этапа — первый полуфинал состоится во вторник, 13 мая, второй полуфинал — в четверг, 15 мая, а грандфинал — в субботу, 17 мая.
"Телеграф" расскажет, где и когда смотреть Евровидение 2025, под каким порядковым номером и в какой день выступят представители Украины группа Ziferblat.
Где и когда смотреть Евровидение 2025?
Оба полуфинала и финал будут начинаться в 22:00 по киевскому времени. Транслировать Евровидение 2025 будет "Суспільне Культура" и "Суспільне Євробачення". Там в 21:00 начнется проект "Передшоу. Песенный конкурс "Евровидение-2025", который через час перейдет в саму трансляцию Евровидения.
Также просмотреть конкурс можно будет на YouTube-канале Eurovision. А послушать трансляцию украинцы смогут на "Радіо Промінь". Текстовая трансляция Евровидения 2025 также будет на сайте "Телеграф".
Когда будет выступать Ziferblat?
Уже известно, что представители Украины на конкурсе Евровидение 2025 будут выступать в первом полуфинале — во вторник, 13 мая. Порядковый номер их выступления на сцене конкурса — 5 (пять).
На сцене Евровидения украинский коллектив представит номер и песню "Bird of Pray". Именно Ziferblat со своей композицией ранее победили в украинском Нацотборе.
Кто еще выступит в первом полуфинале?
Во вторник, 13 мая, на сцене в Базеле вместе с украинским Ziferblat выступит еще ряд стран. Вот как выглядит список конкурсантов первого полуфинала:
- Исландия: Væb с песней "RÓA"
- Польша: Justyna Steczkowska с песней GAJA"
- Словения: Klemen — с треком "How Much Time Do We Have Left"
- Эстония: Tommy Cash, "Espresso Macchiato"
- Украина: Ziferblat с песней "Bird of Pray"
- Швеция: KAJ с треком "Bara bada bastu"
- Португалия: Napa, "Deslocado"
- Норвегия: Kyle Alessandro с песней "Lighter"
- Бельгия: Red Sebastian с треком "Strobe Lights"
- Азербайджан: Mamagama, "Run With Us"
- Сан-Марино: Gabry Ponte с песней "Tutta l'Italia"
- Албания: Shkodra Elektronike с песней "Zjarrm"
- Нидерланды: Claude с треком "C'est La Vie"
- Хорватия: Marko Bošnjak, "Poison Cake"
- Кипр: Theo Evan с песней "Shh".
Ранее "Телеграф" рассказывал, кому из участников Евровидения 2025 предрекают оглушительную победу. О чем они поют.