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Ziferblat выступят пятыми: где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения 2025

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Уже на этой неделе в Базеле стартует конкурс Евровидение 2025 Новость обновлена 12 мая 2025, 12:13
Уже на этой неделе в Базеле стартует конкурс Евровидение 2025. Фото Getty Images

Все подробности о полуфинале, список участников и порядковый номер Ziferblat

Уже на этой неделе в швейцарском Базеле пройдет песенный конкурс Евровидение 2025. Музыкальное событие будет проходить в три этапа — первый полуфинал состоится во вторник, 13 мая, второй полуфинал — в четверг, 15 мая, а грандфинал — в субботу, 17 мая.

"Телеграф" расскажет, где и когда смотреть Евровидение 2025, под каким порядковым номером и в какой день выступят представители Украины группа Ziferblat.

Где и когда смотреть Евровидение 2025?

Оба полуфинала и финал будут начинаться в 22:00 по киевскому времени. Транслировать Евровидение 2025 будет "Суспільне Культура" и "Суспільне Євробачення". Там в 21:00 начнется проект "Передшоу. Песенный конкурс "Евровидение-2025", который через час перейдет в саму трансляцию Евровидения.

Также просмотреть конкурс можно будет на YouTube-канале Eurovision. А послушать трансляцию украинцы смогут на "Радіо Промінь". Текстовая трансляция Евровидения 2025 также будет на сайте "Телеграф".

Евровидение 2025 фото
Евровидение 2025. Фото: Getty Images

Когда будет выступать Ziferblat?

Уже известно, что представители Украины на конкурсе Евровидение 2025 будут выступать в первом полуфинале — во вторник, 13 мая. Порядковый номер их выступления на сцене конкурса — 5 (пять).

На сцене Евровидения украинский коллектив представит номер и песню "Bird of Pray". Именно Ziferblat со своей композицией ранее победили в украинском Нацотборе.

Ziferblat фото
Группа Ziferblat. Фото: Getty Images

Кто еще выступит в первом полуфинале?

Во вторник, 13 мая, на сцене в Базеле вместе с украинским Ziferblat выступит еще ряд стран. Вот как выглядит список конкурсантов первого полуфинала:

  • Исландия: Væb с песней "RÓA"
  • Польша: Justyna Steczkowska с песней GAJA"
  • Словения: Klemen — с треком "How Much Time Do We Have Left"
  • Эстония: Tommy Cash, "Espresso Macchiato"
  • Украина: Ziferblat с песней "Bird of Pray"
  • Швеция: KAJ с треком "Bara bada bastu"
  • Португалия: Napa, "Deslocado"
  • Норвегия: Kyle Alessandro с песней "Lighter"
  • Бельгия: Red Sebastian с треком "Strobe Lights"
  • Азербайджан: Mamagama, "Run With Us"
  • Сан-Марино: Gabry Ponte с песней "Tutta l'Italia"
  • Албания: Shkodra Elektronike с песней "Zjarrm"
  • Нидерланды: Claude с треком "C'est La Vie"
  • Хорватия: Marko Bošnjak, "Poison Cake"
  • Кипр: Theo Evan с песней "Shh".
Евровидение 2025
Евровидение 2025. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому из участников Евровидения 2025 предрекают оглушительную победу. О чем они поют.

Теги:
#Трансляция #Евровидение 2025 #Ziferblat