Ziferblat выступят пятыми: где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения 2025

Все подробности о полуфинале, список участников и порядковый номер Ziferblat

Уже на этой неделе в швейцарском Базеле пройдет песенный конкурс Евровидение 2025. Музыкальное событие будет проходить в три этапа — первый полуфинал состоится во вторник, 13 мая, второй полуфинал — в четверг, 15 мая, а грандфинал — в субботу, 17 мая.

"Телеграф" расскажет, где и когда смотреть Евровидение 2025, под каким порядковым номером и в какой день выступят представители Украины группа Ziferblat.

Где и когда смотреть Евровидение 2025?

Оба полуфинала и финал будут начинаться в 22:00 по киевскому времени. Транслировать Евровидение 2025 будет "Суспільне Культура" и "Суспільне Євробачення". Там в 21:00 начнется проект "Передшоу. Песенный конкурс "Евровидение-2025", который через час перейдет в саму трансляцию Евровидения.

Также просмотреть конкурс можно будет на YouTube-канале Eurovision. А послушать трансляцию украинцы смогут на "Радіо Промінь". Текстовая трансляция Евровидения 2025 также будет на сайте "Телеграф".

Евровидение 2025. Фото: Getty Images

Когда будет выступать Ziferblat?

Уже известно, что представители Украины на конкурсе Евровидение 2025 будут выступать в первом полуфинале — во вторник, 13 мая. Порядковый номер их выступления на сцене конкурса — 5 (пять).

На сцене Евровидения украинский коллектив представит номер и песню "Bird of Pray". Именно Ziferblat со своей композицией ранее победили в украинском Нацотборе.

Группа Ziferblat. Фото: Getty Images

Кто еще выступит в первом полуфинале?

Во вторник, 13 мая, на сцене в Базеле вместе с украинским Ziferblat выступит еще ряд стран. Вот как выглядит список конкурсантов первого полуфинала:

Исландия: Væb с песней "RÓA"

Польша: Justyna Steczkowska с песней GAJA"

Словения: Klemen — с треком "How Much Time Do We Have Left"

Эстония: Tommy Cash, "Espresso Macchiato"

Украина: Ziferblat с песней "Bird of Pray"

Швеция: KAJ с треком "Bara bada bastu"

Португалия: Napa, "Deslocado"

Норвегия: Kyle Alessandro с песней "Lighter"

Бельгия: Red Sebastian с треком "Strobe Lights"

Азербайджан: Mamagama, "Run With Us"

Сан-Марино: Gabry Ponte с песней "Tutta l'Italia"

Албания: Shkodra Elektronike с песней "Zjarrm"

Нидерланды: Claude с треком "C'est La Vie"

Хорватия: Marko Bošnjak, "Poison Cake"

Кипр: Theo Evan с песней "Shh".

Евровидение 2025. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому из участников Евровидения 2025 предрекают оглушительную победу. О чем они поют.