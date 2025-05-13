Яна Глущенко ушла из "Дизель шоу" и честно рассказала, кто виновен в гибели Марины Поплавской

Актриса впервые назвала виновника в гибели Марины Поплавской

Актриса Яна Глущенко около 10 лет работала в коллективе "Дизель шоу". В апреле 2025 года артистка заявила, что ушла из студии. И как оказалось, наперед никого не предупредила, так как не хотела, чтобы ее отговаривали от этого шага. Теперь, уже не будучи частью коллектива, Яна чесно рассказала о ДТП, в котором погибла ее коллега по "Дизель шоу" и подруга Марина Поплавская.

Так, в интервью Славе Демину Глущенко честно рассказала, что считает виновным в аварии водителя автобуса, в котором они с коллективом ехали. По словам актрисы, он заснул за рулем и поэтому врезался в другую машину. И, по мнению Яны, водитель должен был сесть в тюрьму после гибели в этом ДТП Марины Поплавской.

"Почему это случилось — наш водитель уснул. Об этом никто не говорил: он врезался в грузовик. Когда все это произошло, то он, возможно, в состоянии аффекта говорил, что его Маринка отвлекла. И когда наш адвокат спрашивала, что с ним делать, я сказала, что он должен сидеть. И я это сказала одна из шести актеров", — поделилась Глущенко.

Однако по решению суда водитель автобуса получил три года условно и вероятно выплатил компенсацию сестре Марины Поплавской. Сама Яна Глущенко очень тяжело переживала гибель коллеги и подруги, они были очень близки.

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