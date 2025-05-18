Любила и была любимой: что известно о личной жизни погибшей в ДТП Марины Поплавской

О романтических отношениях актрисы не знали многие

Украинская актриса и педагог, звезда развлекательного проекта "Дизель Шоу" Марина Поплавская, как и ее коллега по сцене, военнослужащий Максим Нелипа, ушла из жизни очень рано. Артистки не стало в 48 лет в результате смертельного ДТП 20 октября 2018 года. О ее личной жизни знали не многие.

Известно, что у Поплавской не было ни мужа, ни детей. "Телеграф" рассказывает, что известно об актрисе и о ее любимом мужчине, про которого Марина Францевна упомянула лишь однажды.

Учительница, актриса, звезда

Марина Поплавская родилась 9 марта 1970 года в городе Новоград-Волынский (ныне — Звягель), расположенном в Житомирской области. Она окончила филологический факультет Житомирского государственного университета имени Ивана Франко и получила диплом по специальности "украинский язык и литература". Более двух десятилетий Марина Францевна посвятила преподаванию украинского языка и литературы в житомирских школах № 26 и 33.

В 1993 году она присоединилась к команде КВН "Девчонки из Житомира". С 2015 года Поплавская стала одной из ключевых актрис популярного юмористического проекта "Дизель Шоу", снималась в популярном ситкоме "На троих".

Была любовь

Личная жизнь актрисы не была публичной. Известно лишь, что она не состояла в браке и не имела детей. Актриса предпочитала не делиться подробностями своих отношений, хотя однажды призналась в интервью Viva!, что "любит и любима".

Поплавская с коллегой по "Дизель Шоу" Евгением Сморигиным

"Когда даёшь очень уж откровенное интервью, то всегда нужно называть имена близких, друзей, любимых. Указывать их профессии и увлечения. Это нормально, если ты публично "засветился", тогда, конечно, не отвертеться. Единственное, чем могу поделиться с достопочтенной публикой: мой любимый – солидный уважаемый человек и проживает не в Украине", — рассказала Поплавская.

Последние гастроли

20 октября 2018 года на Житомирской трассе произошла трагедия — в результате автокатастрофы погибла Марина Францевна. Тогда она вместе с коллективом "Дизель Шоу" возвращалась в Киев после гастролей. Прощание с Поплавской состоялось в Житомире, где ее похоронили на Центральной аллее Корбутовского кладбища.

Марина Поплавская сидела возле водителя

В мае 2025 года бывшая актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко рассказала свою версию произошедшего. По ее словам, виновником был водитель автобуса, в котором находились артисты.