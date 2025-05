Инсульт, рак и отказ почки: от чего 2 года назад умерла "королева рок-н-ролла" Тина Тернер и как выглядит могила

24 мая в возрасте 83 лет не стало одной из самых успешных исполнительниц

Ровно два года назад ушла из жизни легендарная американская певица, ставшая "королевой рок-н-ролла" Тина Тернер. Она стала источником вдохновения для многих, особенно благодаря своей способности преодолевать личные трудности и находить в себе силы.

Тернер восхищался сам Элвис Пресли, ее звали на выступления крупнейшие политики, но она неизменно оставалась верна своим поклонникам. "Телеграф" рассказывает, что известно о певице, чем болела и где похоронена.

Настоящее имя артистки — Анна Мэй Буллок. Родилась 26 ноября 1939 года в небольшом городке Натбуш, штат Теннесси, в семье заводских рабочих. После развода родителей она с матерью и старшей сестрой переехала в Сент-Луис. В одном из ночных клубов Анна познакомилась с Айком Тернером, с которым она дальше будет выступать в дуэте и даже станет его женой. После успеха песни A Fool in Love Айк сменил имя артистки на "Тина Тернер".

Айк и Тина Тернер, 1963 год. Фото: Getty Images

Параллельно с продвижением музыкальной карьеры Тина воспитывала четырех мальчиков: Айка-младшего и Майкла — сыновей Айка от прежних отношений, а также двоих своих родных детей — Крэйга (родился в 1958 году от ее раннего романа с саксофонистом Рэймондом Хиллом) и Рональда (их с Айком единственного общего сына, появившегося на свет в 1961 году). В 2018 году Крэйг совершил самоубийство у себя дома в Студио-Сити, ему было 59 лет.

Тина Тернер в 1971 году. Фото: Getty Images

Успех Тины и Айка ознаменованный такими хитами, как Proud Mary, River Deep – Mountain High и Nutbush City Limits. Вскоре певица сосредоточивается на сольном творчестве. Настоящий прорыв произошел в 1984 году с выходом альбома Private Dancer, в который вошли такие хиты, как What's Love Got to Do with It, Private Dancer и Better Be Good to Me. Тина также проявила себя в кино, сыграв в фильмах "Томми" (1975) и "Безумный Макс 3: Под куполом грома" с Мелом Гибсоном (1985).

В марте 2021 года Тернер объявила о завершении карьеры. Тогда ей было 81 год и попрощалась она с фанатами в автобиографическом документальном фильме. Одной из главных причин этого кардинального решения стало ухудшение здоровья, включая инсульт (2013), онкологическое заболевание (в 2016 году у Тины диагностировали рак кишечника) и почечную недостаточность (из-за приема гомеопатических средств), которая потребовала трансплантации в 2017 году. Донором почки выступил второй супруг поп-звезды — Эрвин Бах, с которым она связала себя узами брака в 2013 году. Кроме того, певица испытывала последствия посттравматического расстройства, вызванного домашним насилием, которое она пережила в браке с Айком Тернером.

Певица в 2019 году. Фото: Getty Images

Тина Тернер и ее второй муж Эрвин Бах. Фото: Getty Images

Как умерла Тина Тернер и есть ли могила

После пересадки почки певице все же пришлось столкнуться с осложнениями, вызванными попытками организма отторгнуть трансплантат. Среди побочных эффектов отмечались головокружение, ухудшение памяти, тревожность и эпизодические приступы сильной диареи. Тина Тернер скончалась 24 мая 2023 года на 84-м году жизни в своем доме в Кюснахте (Швейцария) после продолжительной болезни.

Вилла Тины Тернер в Швейцарии, вид сверху. Фото: Getty Images

Именно сюда поклонники знаменитости первыми принесли цветы и свечи.

Мемориал Тины Тернер возле ее дома в Швейцарии. Фото: Getty Images

Также поклонники построили импровизированный монумент на именной звезде Тернер на голливудской Аллее славы в Лос-Анджелесе.

Мемориал Тины Тернер в Лос-Анджелесе. Фото: Getty Images

Тину Тернер похоронили там, где она провела счастливые годы со своим вторым мужем Эрвином — в швейцарском городке Кюснахт. Прощание с музыкальной легендой прошло в узком кругу: на закрытую траурную церемонию были приглашены лишь самые близкие. Известно, что тело звезды было кремировано.

