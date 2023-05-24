Умерла знаменитая певица Тина Тернер

Певица длительное время болела

Знаменитая певица Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.

Как сообщает Daily Mail, представители "королевы рок-н-ролла" отметили, что женщина мирно ушла из жизни в своем доме в Кюснахте (Швейцария).

"С ней мир теряет музыкальную легенду и образец для подражания", — говорится в заявлении ее представителей.

Тина Тернер родилась в 1939 году в штате Теннесси (США) и стала известной в 70-х как часть дуэта со своим мужем Айком. Позже она начала сольную карьеру, которая считается одной из самых успешных среди музыкальных исполнительниц за всю историю.

Известно, что певица в 2013 году перенесла инсульт, а в 2016 году у нее был обнаружен рак кишечника. Кроме того, из-за употребления гомеопатических препаратов для лечения повышенного давления у нее отказала почка, а потому ее пришлось пересаживать. Новый орган не прижился как следует, а потому долгое время она сталкивалась с проблемами.

За свою жизнь Тернер записала 9 студийных альбомов, а из-за своей экспрессивности ее внесли в топ-10 лучших танцовщиц мира и признали одной из величайших певиц современности.

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