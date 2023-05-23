Умер актер "Звездных войн" и "Тора": стало плохо на съемках

Смерть актера ошарашила поклонников, ведь он активно снимался и часто появлялся на публике

Ушел из жизни британский актер Рэй Стивенсон, известный по ролям в картинах "Звездные войны" и "Тор". Знаменитость не дожил лишь несколько дней до своей 59-го дня рождения, дата которого 25 мая 2023 года.

Как сообщает BBC, актер Рэй Стивенсон в возрасте 58 лет умер 21 мая 2023 года. Накануне его самочувствие ухудшилось на съемках.

Так, причина смерти Рэя Стивенсона не раскрывается, но, как сообщается, он был госпитализирован во время съемок на итальянском острове Искья. Незадолго до смерти он начал работать над боевиком "Кассино на Искии" ("Cassino in Ischia").

Фильмография Рэя Стивенсона насчитывает десятки фильмов и сериалов, в их числе:

Фильм "Король Артур" (роль — Дагонет).

Телесериал "Рим" (Тит Пуллон).

Фильм "Каратель: Территория войны" (Фрэнк Кастл).

Фильм киновселенной Марвел "Тор" и два его сиквела (Вольштагг).

Сериал "Декстер" (Исаак Сирко).

Фильм "Дивергент" и два его продолжения (Маркус Итон).

Фильм — лауреат премии "Оскар" "RRR: Рядом ревёт революция".

Фильм "Асока" медиафраншизы "Звездные войны" (Бэйлан Сколл).

Смерть стала шоком для поклонников звезды. Ведь он активно снимался, появлялся в шоу, а весной, в апреле 2023 года, Стивенсон присутствовал на фестивале Star Wars Celebration 2023 в Лондоне. Тогда впервые показали трейлер "Асоки". Фотографы запечатлели актера с коллегами по фильму — украинской актрисой Иванной Сахно и и Дайаной Ли Иносанто.

Рэй Стивенсон с Иванной Сахно и Дайаной Ли Иносанто. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" сообщал, что скончался звезда "Гарри Поттера" и "Звездных войн" 56-летний Пол Грант. Актера нашли без сознания на вокзале.