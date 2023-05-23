Помер актор "Зоряних війн" і "Тора": стало погано на зйомках

Смерть актора приголомшила шанувальників, адже він активно знімався і часто з’являвся на публіці

Пішов із життя британський актор Рей Стівенсон, відомий за ролями у картинах "Зоряні війни" та "Тор". Знаменитість не дожив лише кілька днів до свого 59-го дня народження, дата якого 25 травня 2023 року.

Як повідомляє ВВС, актор Рей Стівенсон у віці 58 років помер 21 травня 2023 року. Напередодні його самопочуття погіршилося на зйомках.

Так, причина смерті Рея Стівенсона не розкривається, але, як повідомляється, його госпіталізували під час зйомок на італійському острові Іск’я. Незадовго до смерті він почав працювати над бойовиком "Кассіно на Іскії" (Cassino in Ischia).

Фільмографія Рея Стівенсона налічує десятки фільмів і серіалів, серед них:

Фільм "Король Артур" (роль — Дагонет).

Серіал "Рим" (Тіт Пуллон).

Фільм "Каратель: Територія війни" (Френк Кастл).

Фільм кіновсесвіту Марвел "Тор" і два його сіквели (Вольштагг).

Серіал "Декстер" (Ісаак Сірко).

Фільм "Дівергент" та два його продовження (Маркус Ітон).

Фільм — лауреат премії "Оскар" "RRR: Поруч реве революція".

Фільм "Асока" медіафраншизи "Зоряні війни" (Бейлан Сколл).

Смерть стала шоком для шанувальників зірки. Адже він активно знімався, з’являвся у шоу, а навесні, у квітні 2023 року, Стівенсон був присутнім на фестивалі Star Wars Celebration 2023 у Лондоні. Тоді вперше показали трейлер "Асоки". Фотографи зафільмували актора з колегами за фільмом — українською актрисою Іванною Сахно та Дайаною Лі Іносанто.

Рей Стівенсон з Іванною Сахно та Даяною Лі Іносанто. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що помер зірка "Гаррі Поттера" та "Зоряних війн" 56-річний Пол Грант. Актора знайшли непритомним на вокзалі.