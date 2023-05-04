З Голлівуду прямо на Софіївську площу: в Україну приїхали зірки "Вікінгів" і "Зоряних війн" (фото)

Голлівудські зірки українського походження не забувають про батьківщину

У боротьбі з російським агресором Україну продовжують підтримувати зірки Голівуду. Весною своїм візитом вшанував українців Орландо Блум, а тепер у столиці помітили актрису та продюсерку Кетрін Винник.

Напередодні, у березні, зірка "Вікінгів" стала послом ініціативи UNITED24. Про це повідомляє Телеграм-канал проєкту.

45-річна Кетрін Винник – канадська актриса, виховувалася в українській родині та до 8 років говорила виключно українською. Найвідоміша роль — Лагерта в популярному серіалі "Вікінги". З перших днів російського повномасштабного вторгнення Винник підтримує Україну.

Винник приїхала не одна. Разом із нею на фото 25-річна Іванна Сахно. Українка розпочала акторську кар’єру з другорядної ролі у ситкомі "Леся+Рома", а зараз є зіркою серіалу "Зоряні війни: Асока". З 2013 року живе у США, але активно проявляє проукраїнську позицію.

Разом з актрисами на тлі згорілої російської техніки на Софіївській площі зафільмовано інших зіркових гостей. Серед них креативний директор And Us Джеймі Кенневей, менеджер Imagine Dragons Мак Рейнольдс і оператор-постановник американської групи Тай Арнольд.

Голлівудські зірки у Києві

Раніше "Телеграф" розповідав, що після поїздки в Україну Орландо Блум потрапив у кумедну ситуацію. Користувачі вдосталь насміялися над знімком актора з ковдрою "Укрзалізниці".