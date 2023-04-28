"Леся+Рома" 15 років по тому: як змінилися головні герої серіалу і чим займаються зараз (фото)

Екранній парі глядачі часто приписували роман, але Ірма Вітовська-Ванца та Дмитро Лалєнков швидше ставилися один до одного на зйомках як брат і сестра

Ситком "Леся+Рома" на телеканалі ICTV у нульових став хітом в Україні, кількість глядачів сягала 2 млн за одну серію. Серіал – версія канадського телепроєкту Un gars, une fille, популярного у всьому світі. Головні ролі виконали актори Ірма Вітовська-Ванца та Дмитро Лалєнков, блискуче впоравшись із образами молодої пари.

З 2005 по 2008 роки було показано шість сезонів проєкту, останні серії ситкому вийшли на екрани 15 років тому. "Телеграф" розповідає, як змінилися за ці роки зірки серіалу "Леся+Рома" Ірма Вітовська-Ванца та Дмитро Лалєнков.

Ірма Вітовська-Ванца (48 років)

Відома українська актриса кіно й театру (задіяна, зокрема, у "Молодому театрі" та Франківському драмтеатрі), має звання Заслуженої артистки України, володарка кількох престижних кінонагород. "Мої думки тихі", "Коза Ностра. Мама їде", "Брама", "Між нами": лише кілька відомих робіт із фільмографії Вітовської.

Серіал "Леся+Рома" приніс акторці популярність. В екранну пару настільки повірили, що часто приписували справжній роман виконавцям. За словами ж Вітовської, між акторами склалися стосунки, як у брата і сестри, ні про який романтичний зв’язок не йдеться. В одному з інтерв’ю ще кілька років тому Вітовська зізнавалася, що з Лалєнковим майже не спілкується.

Актриса в серіалі – та зараз

Від першого шлюбу (1999-2016) із колегою за театральною сценою, актором Володимиром Кокотуновим, виховує сина Ореста, якому зараз 12 років. Вдруге вийшла заміж у 2016 році за підприємця Віталія Ванца. Актриса рідко балує фанів сімейними знімками, та й загалом воліє приховувати особисте від чужих очей.

Ірма Вітовська-Ванца займає активну проукраїнську позицію з часів Помаранчевої революції та Революції Гідності, не співпрацює з російськими кіновиробниками, часто підтримує акції протесту, зокрема так званий Мовний майдан.

Дмитро Лалєнков (56 років)

Як і екранна партнерка, є Заслуженим артистом України, знімається у кіно та виступає у театрі. "Каїн", "Дике кохання", "Принцеса на бобах", "Доярка з Хацапетівки", "Слуга народу": найбільш відомі фільми й серіали за участю Лалєнкова. Багато глядачів знають актора саме за роллю Роми. На піку популярності серіалу за цим іменем до нього зверталися на вулиці, а заразом цікавилися справами половинки, Лесі.

Лалєнков багато років був одружений з актрисою Оленою Стефанською. У них двоє синів: Микита (32 роки) та Ілля (17 років). У скандальному фільмі Оксани Марченко, дружини Віктора Медведчука, актор зізнався, що жив на дві родини та лікувався від алкогольної залежності.

Той самий "Рома" через 15 років

З початку повномасштабної агресії рф виступив проти російських окупантів, поставив український прапор на головне фото в Instagram. У соцмережах переважно розміщує інформацію із військових зведень, пише про релігійні дати. Фотографіями зі спектаклів та гастролей останнім часом не ділиться. Про особисте життя Лалєнков мовчить, тому невідомо, чи залишається він самотнім після розлучення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилася зірка серіалу "Роксолана" Ольга Сумська. Сьогодні акторці 56 років.