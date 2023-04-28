"Леся+Рома" 15 лет спустя: как изменились главные герои сериала и чем занимаются сейчас (фото)

Экранной паре зрители часто приписывали роман, но Ирма Витовская-Ванца и Дмитрий Лаленков скорее относились друг к другу на съемках как брат и сестра

Ситком "Леся+Рома" на телеканале ICTV в нулевых стал хитом в Украине, количество зрителей доходило до 2 млн за одну серию. Сериал – версия канадского телепроекта Un gars, une fille, популярного во всем мире. Главные роли исполнили актеры Ирма Витовская-Ванца и Дмитрий Лаленков, блестяще справившись с образами молодой пары.

С 2005 по 2008 годы было показано шесть сезонов проекта, последние серии ситкома вышли на экраны 15 лет назад. "Телеграф" рассказывает, как изменились за эти годы звезды сериала "Леся+Рома" Ирма Витовская-Ванца и Дмитрий Лаленков.

Ирма Витовская-Ванца (48 лет)

Известная украинская актриса кино и театра (задействована, в частности, в "Молодом театре" и Франковском драмтеатре), имеет звание Заслуженной артистки Украины, обладательница нескольких престижных кинонаград. "Мои мысли тихие", "Коза Ностра. Мама едет", "Брама", "Между нами": лишь несколько известных работ из фильмографии Витовской.

Сериал "Леся+Рома" принес актрисе популярность. В экранную пару настолько поверили, что часто приписывали реальный роман исполнителям. По словам же Витовской, между актерами сложились отношения, как у брата и сестры, ни о какой романтической связи речь не идет. В одном из интервью еще пару лет назад Витовская признавалась, что с Лаленковым почти не общается.

Актриса в сериале - и сейчас

От первого брака (1999-2016) с коллегой по театральной сцене, актером Владимиром Кокотуновым, воспитывает сына Ореста, которому сейчас 12 лет. Второй раз вышла замуж в 2016 году за предпринимателя Виталия Ванца. Актриса редко балует фанов семейными снимками, да и в целом предпочитает скрывать личное от чужих глаз.

Ирма Витовская-Ванца занимает активную проукраинскую позицию со времен Помаранчевой революции и Революции Достоинства, не сотрудничает с российскими кинопроизводителями, часто поддерживает акции протеста, в том числе так называемый Мовний майдан.

Дмитрий Лаленков (56 лет)

Как и экранная партнерша, является Заслуженным артистом Украины, снимается в кино и выступает в театре. "Каин", "Дикая любовь", "Принцесса на бобах", "Доярка из Хацапетовки", "Слуга народа": наиболее известные фильмы и сериалы с участием Лаленкова. Многие зрители знают актера именно по роли Ромы. На пике популярности сериала по этому имени к нему обращались на улице, а заодно интересовались делами половинки, Леси.

Лаленков много лет состоял в браке с актрисой Еленой Стефанской. У них двое сыновей: Никита (32 года) и Илья (17 лет). В скандальном фильме Оксаны Марченко, жены Виктора Медведчука, актер признался, что жил на две семьи и лечился от алкогольной зависимости.

Тот самый "Рома" 15 лет спустя

С начала полномасштабной агрессии рф выступил против российских оккупантов, поставил украинский флаг на заглавное фото в Instagram. В соцсетях преимущественно размещает информацию из военных сводок, пишет о религиозных датах. Фотографиями со спектаклей и гастролей в последнее время не делится. О личной жизни Лаленков молчит, поэтому неизвестно, остается ли он одиноким после развода.

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