Из Голливуда прямиком на Софиевскую площадь: в Украину приехали звезды "Викингов" и "Звездных войн" (фото)

Голливудские звезды украинского происхождения не забывают о родине

В борьбе с российским агрессором Украину продолжают поддерживать звезды Голливуда. Весной своим визитом почтил украинцев Орландо Блум, а теперь в столице заметили актрису и продюсера Кэтрин Винник.

Накануне, в марте, звезда "Викингов" стала послом инициативы UNITED24. Об этом сообщает Телеграм-канал проекта.

45-летняя Кэтрин Винник – канадская актриса, воспитывалась в украинской семье и до 8 лет говорила исключительно на украинском. Самая известная роль — Лагерта в популярном сериале "Викинги". С первых дней российского полномасштабного вторжения Винник поддерживает Украину.

Винник приехала не одна. Вместе с ней на фото 25-летняя Иванна Сахно. Украинка начала актерскую карьеру со второстепенной роли в ситкоме "Леся+Рома", а сейчас является звездой сериала "Звездные войны: Асока". С 2013 года живет в США, но активно проявляет проукраинскую позицию.

Вместе с актрисами на фоне сгоревшей российской техники на Софиевской площади запечатлены другие звездные гости. В их числе креативный директор And Us Джейми Кенневэй, менеджер Imagine Dragons Мак Рейнольдс и оператор-постановщик американской группы Тай Арнольд.

Голливудские звезды в Киеве

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после поездки в Украину Орландо Блум попал в смешную ситуацию. Пользователи вдоволь насмеялись над снимком актера с одеялом "Укрзализныци".