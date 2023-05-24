Померла знаменита співачка Тіна Тернер

Співачка тривалий час хворіла

Знаменита співачка Тіна Тернер померла у віці 83 років після тривалої хвороби.

Як повідомляє Daily Mail, представники "королеви рок-н-ролу" зазначили, що жінка мирно пішла з життя у своєму будинку в Кюснахті (Швейцарія).

"З нею світ втрачає музичну легенду та зразок для наслідування", — йдеться у заяві її представників.

Тіна Тернер народилася 1939 року в штаті Теннессі (США) і стала відомою у 70-х як частина дуету зі своїм чоловіком Айком. Пізніше вона розпочала сольну кар’єру, яка вважається однією з найуспішніших серед музичних виконавиць за всю історію.

Відомо, що співачка у 2013 році перенесла інсульт, а у 2016 році у неї було виявлено рак кишківника. Крім того, через вживання гомеопатичних препаратів для лікування підвищеного тиску у неї відмовила нирка, тому її довелося пересаджувати. Новий орган не прижився як слід, тому довгий час вона стикалася з проблемами.

За своє життя Тернер записала 9 студійних альбомів, а через свою експресивність її внесли до топ-10 найкращих танцівниць світу та визнали однією з найвеличніших співачок сучасності.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що помер зірка "Гаррі Поттера" та "Зоряних війн" 56-річний Пол Грант. Актора знайшли непритомним на вокзалі.