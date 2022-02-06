5 знаменитостей, переживших самоубийство детей

Дети известных людей нередко несут бремя родительской славы

Недавняя смерть 17-летнего сына известной ирландской певицы Шинейд О'Коннор в который раз взбудоражила общественность. Дети знаменитостей часто остаются всего лишь тенью своих родителей. Им трудно доказывать миру, что они тоже чего-то стоят. Конечно, у некоторых получается достичь даже больших успехов, чем их родители, но есть и те, кто просто ломается и уходит из жизни.

"Телеграф" рассказывает, дети чьих знаменитостей решили покончить жизнь самоубийством.

Зак Снайдер

В 2017 году американский кинорежиссер, известный по своим фильмам "Рассвет мертвецов" (2004), "300 спартанцев" (2007), "Лига справедливости" (2021) Зак Снайдер потерял дочь, 20-летнюю Отем. Девушка была удочерена Снайдером в первом браке с Дэнис Вэбер. Она была третьей из восьми детей режиссера. Что сподвигло Отем на самоубийство — неизвестно. Девушка училась в колледже и даже успела написать фантастический роман.

Читайте также: Категория Культура Зак Снайдер покину режиссерское кресло "Лиги справедливости" из-за смерти дочери Режиссер Зак Снайдер решил покинуть режиссерской кресло и прекратить работу над фильмом "Лига справедливости". Такое решение он принял из-за смерти дочери.

Тина Тернер

Старший сын американской певицы Тины Тернер застрелился уже во взрослом возрасте — Крейгу Рэймонду Тернеру было 59 лет, когда он решил уйти из жизни. Трагедия случилась 3 июля 2018 года. Мужчина совершил самоубийство у себя дома в Студио-Сити, штат Калифорния. В октябре Тернер дала первый комментарий относительно смерти своего первенца. В интервью для BBC News певица заявила, что причиной суицида Крейга могло стать чувство одиночества.

Тина Тернер с сыном Крейгом

Марлон Брандо

Дочь одного из величайших актеров прошлого века, голливудского актера Марлона Брандо, повесилась в 1995 году, в возрасте 25 лет. Модель Шайенн Брандо не смогла справиться с убийством своего мужа, актера Дага Дроллета.

16 мая 1990 года на роскошной вилле Дроллет был убит сводным братом Шайенн Кристианом Брандо. Последний считал Дага плохим избранником для его горячо любимой сестры. У Шайенн остался единственный сын Туки, которого впоследствии вырастила ее мать. Парень пошол по стопам матери и стал успешной моделью.

На фото - модель Шайенн Брандо и ее повзрослевший сын Туки Брандо

Шинейд О'Коннор

Как мы писали выше, сын певицы Шейн покончил с собой в 17-летнем возрасте в начале января 2022 года. Тело парня было найдено спустя два дня после его исчезновения.О'Коннор призналась, что винит себя в смерти сына и не видит смысла жить без него. Женщина хотела так же покончить жизнь самоубийством, но до этого не дошло — знаменитость попала в клинику, где за ней продолжают присматривать врачи.

На фото справа - сын певицы Шейн О'Коннор

Реджина Кинг

Единственный сын звезды сериала "Хранители" Реджины Кинг покончил с собой через два дня после своего 26-летия. Это случилось в январе 2022 года. О кончине Иэна Александра-младшего 51-летняя актриса сообщила на следующий день. Кинг попросила общественность и СМИ "с уважением относиться" к ее трагедии. Причину такого поступка сына звезда не назвала, однако таблоид People пишет, что Иэн покончил с собой.

Часто доведение до самоубийства является следствием жестокого обращения. Ранее "Телеграф" сообщал о суициде 15-летнего подростка в одесском лицее "Олимпиец". Парень жаловался перед смертью на "работодателя", который угрожал ему физической расправой.

Также сообщалось о самоубийстве 28-летнего полицейского из Волыни Владислава Корнелюка, тело которого обнаружили 29 ноября прошлого года в отделении города Ковель. Предполагают, что мужчину могли довести до такого состояния.