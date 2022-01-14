Известная певица попыталась покончить с собой после самоубийства 17-летнего сына

Шинейд О'Коннор винит себя в смерти младшего сына

Популярная в 90-х ирландская певица Шинейд О'Коннор была госпитализирована после попытки суицида из-за недавней смерти своего младшего сына, 17-летнего Шейна О'Коннора. Парень покончил с собой, а его тело было найдено спустя два дня после исчезновения.

Исполнительница сообщила в Twitter, что хотела "последовать за своим сыном".

О'Коннор призналась, что винит себя в смерти сына и не видит смысла жить без него. Шинейд назвала себя ужасным человеком: "Я разрушила свою семью. Мои дети не желают меня знать. А вы все думаете, что я хорошая, потому что я умею петь. Это не так".

Позже певица написала, что не должна была писать такие слова и сейчас направляется вместе с полицией в клинику. Она уверенна, что врачи помогут ей на некоторое время, но это будет лишь отсрочкой неизбежного.

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"Больница поможет на время. Но я собираюсь найти Шейна. Это просто задержка", — подытожила рок-звезда.

На фото справа - сын певицы Шейн О'Коннор

Что известно о Шинейд О'Коннор

Шинейд О'Коннор — известная ирландская певица и композитор. В 2017 году звезда рассказала своим поклонникам, что ее мать, которая погибла в автомобильной катастрофе в 1985 году, неоднократно издевалась и насиловала ее. По словам певицы, она 8 раз пыталась покончить с собой в течение одного года. В 2018 году Шинейд О'Коннор сообщила, что стала мусульманкой и получила имя — Шухада.

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