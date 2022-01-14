Відома співачка спробувала накласти на себе руки після самогубства 17-річного сина

Шинейд О’Коннор звинувачує себе у смерті молодшого сина

Популярна у 90-х ірландська співачка Шинейд О’Коннор була госпіталізована після спроби суїциду через недавню смерть свого молодшого сина, 17-річного Шейна О’Коннора. Хлопець наклав на себе руки, а його тіло було знайдено через два дні після зникнення.

Виконавиця повідомила в Twitter, що хотіла "піти за своїм сином".

О’Коннор зізналася, що звинувачує себе у смерті сина і не бачить сенсу жити без нього. Шинейд назвала себе жахливою людиною: "Я зруйнувала свою сім’ю. Мої діти не бажають мене знати. А ви всі думаєте, що я хороша, бо я вмію співати. Це не так".

Пізніше співачка написала, що не повинна була писати такі слова і зараз прямує разом з поліцією в клініку. Вона впевнена, що лікарі допоможуть їй на якийсь час, але це буде лише відстрочкою неминучого.

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"Лікарня допоможе на якийсь час. Але я збираюся знайти Шейна. Це просто затримка", — підсумувала рок-зірка.

На фото праворуч — син співачки Шейн О’Коннор

Що відомо про Шинейд О’Коннор

Шинейд О’Коннор — відома ірландська співачка та композитор. У 2017 році зірка розповіла своїм шанувальникам, що її мати, яка загинула в автомобільній катастрофі у 1985 році, неодноразово знущалася та гвалтувала її. За словами співачки, вона 8 разів намагалася накласти на себе руки протягом одного року. У 2018 році Шинейд О’Коннор повідомила, що стала мусульманкою і отримала ім’я Шухада.

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