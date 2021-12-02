"Был в трудовом рабстве": одесский лицей поразило самоубийство ученика

Юноша жаловался знакомым на угрозы

В туалете одесского лицея "Олимпиец" несколько дней назад обнаружили повешенным 15-летнего подростка. Как выяснилось, перед смертью парень жаловался на "работодателя", который угрожал ему физической расправой за долг.

Как сообщается на сайте полиции, ужасная трагедия произошла во вторник, 30 ноября, в спортивном лицее "Олимпиец". Юношу нашла повешенным в уборной учебного заведения воспитательница.

Дело квалифицировали по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство". Никаких других деталей правоохранители не предоставили.

Информацию о смерти лицеиста также подтвердила глава департамента образования одесской мэрии Елена Буйневич. По ее словам, причины, по которым это произошло, назвать сейчас невозможно, ведь ведется следствие. Также чиновница отметила, что с одноклассниками подростка работают психологи, ведь дети пережили серьезный стресс.

Через несколько дней после трагедии журналисты местного "7 канала" выяснили, что парень мог находиться в трудовом рабстве, а были и случаи, когда его за непокорность могли избить прямо при директоре лицея и даже приставляли к голове ружье.

Знакомые умершего парня рассказали, что в лицей "Олимпиец" чуть ли не каждый день приезжал мужчина, по имени Павлик, который забирал школьника на поле за пределами города и заставлял отрабатывать какой-то долг — рвать траву или собирать доски. Приближенные к парню люди говорят, что директор лицея никак не помогал своему воспитаннику.

А за два дня до самоубийства 15-летний юноша рассказал своим знакомым, что ему угрожали и он очень боится своего "работодателя".

Ранее "Телеграф" сообщал, что самоубийство 28-летнего полицейского из Волыни Владислава Корнелюка, тело которого обнаружили 29 ноября в отделении города Ковель, не дает покоя украинцам. Предполагают, что мужчину могли довести до такого состояния.