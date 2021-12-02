"Був у трудовому рабстві": одеський ліцей вразило самогубство учня

Юнак скаржився знайомим на погрози

У туалеті одеського ліцею "Олімпієць" кілька днів тому знайшли повішеним 15-річного підлітка. Як з’ясувалося, перед смертю хлопець скаржився на "роботодавця", який погрожував йому фізичною розправою за якийсь борг.

Як повідомляється на сайті поліції, жахлива трагедія сталася у вівторок, 30 листопада, у спортивному ліцеї "Олімпієць". Юнака знайшла повішеним у вбиральні навчального закладу вихователька.

Справу кваліфікували за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство". Жодних інших деталей правоохоронці не надали.

Інформацію про смерть ліцеїста також підтвердила очільниця департаменту освіти одеської мерії Олена Буйневич. За її словами, причин, з яких це сталося, назвати зараз неможливо, адже ведеться слідство. Також посадовиця зазначила, що з однокласниками підлітка працюють психологи, адже діти пережили серйозний стрес.

Через кілька днів після трагедії журналісти місцевого "7 каналу" з’ясували, що хлопець міг перебувати у трудовому рабстві, а були й такі випадки, коли його за непокірність могли побити прямо при директорі ліцею та навіть приставляли до голови рушницю.

Знайомі померлого хлопця розповіли, що до ліцею "Олімпієць" мало не щодня приїжджав чоловік, на ім'я Павлік, який забирав школяра на поле за межами міста і змушував відпрацьовувати якийсь борг — рвати траву, чи збирати дошки. Наближені до хлопця люди кажуть, що директор ліцею ніяк не допомагав своєму вихованцю.

А за два дні до самогубства 15-річний юнак розповів своїм знайомим, що йому погрожували й він дуже боїться свого "роботодавця".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що самогубство 28-річного поліціянта з Волині Владислава Корнелюка, тіло якого виявили 29 листопада у відділку міста Ковель, не дає спокою українцям. Припускають, що чоловіка могли довести до такого стану.