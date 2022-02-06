5 знаменитостей, які пережили самогубство дітей

Діти відомих людей нерідко несуть тягар батьківської слави

Недавня смерть 17-річного сина відомої ірландської співачки Шинейд О’Коннор вкотре розбурхала громадськість. Діти знаменитостей часто залишаються лише тінню своїх батьків. Їм важко доводити світові, що вони теж чогось варті. Звичайно, у деяких виходить досягти навіть більших успіхів, ніж їхні батьки, але є й ті, хто просто ламається і йде з життя.

"Телеграф" розповідає, діти чиїх знаменитостей вирішили покінчити життя самогубством.

Зак Снайдер

У 2017 році американський кінорежисер, відомий за своїми фільмами "Світанок мерців" (2004), "300 спартанців" (2007), "Ліга справедливості" (2021 Зак Снайдер втратив дочку, 20-річну Отем. Дівчина була удочерена Снайдером у першому шлюбі з Деніс Вебер. Вона була третьою із восьми дітей режисера. Що спонукало Отем на самогубство – невідомо. Дівчина навчалася у коледжі і навіть встигла написати фантастичний роман.

Тіна Тернер

Старший син американської співачки Тіни Тернер застрелився вже у дорослому віці — Крейгу Реймонду Тернеру було 59 років, коли він вирішив піти з життя. Трагедія сталася 3 липня 2018 року. Чоловік скоїв самогубство вдома в Студіо-Сіті, штат Каліфорнія. У жовтні Тернер дала перший коментар щодо смерті свого первістка. В інтерв’ю для BBC News співачка заявила, що причиною суїциду Крейга могла стати самотність.

Тіна Тернер із сином Крейгом

Марлон Брандо

Дочка одного з найвидатніших акторів минулого століття, голлівудського актора Марлона Брандо, повісилася у 1995 році, у віці 25 років. Модель Шайєнн Брандо не змогла впоратися із вбивством свого чоловіка, актора Дага Дроллета.

16 травня 1990 року на розкішній віллі Дроллет був вбитий зведеним братом Шайєнн Крістіаном Брандо. Останній вважав Дага поганим обранцем для його улюбленої сестри. У Шайєнн залишився єдиний син Тукі, якого згодом виростила її мати. Хлопець пішов стопами матері і став успішною моделлю.

На фото — модель Шайєнн Брандо та її син Тукі Брандо

Шинейд О’Коннор

Як ми писали вище, син співачки Шейн наклав на себе руки у 17-річному віці на початку січня 2022 року. Тіло хлопця було знайдено через два дні після його зникнення. О’Коннор зізналася, що звинувачує себе у смерті сина і не бачить сенсу жити без нього. Жінка хотіла так само покінчити життя самогубством, але до цього не дійшло — знаменитість потрапила до клініки, де за нею продовжують наглядати лікарі.

На фото праворуч — син співачки Шейн О’Коннор

Реджина Кінг

Єдиний син зірки серіалу "Хранителі" Реджини Кінг наклав на себе руки через два дні після свого 26-річчя. Це сталося у січні 2022 року. Про смерть Іена Олександра-молодшого 51-річна актриса повідомила наступного дня. Кінг попросила громадськість та ЗМІ "з повагою ставитися" до її трагедії. Причину такого вчинку сина зірка не назвала, проте таблоїд People пише, що Іен наклав на себе руки.

Часто доведення до самогубства є наслідком жорстокого поводження. Раніше "Телеграф" повідомляв про суїцид 15-річного підлітка в одеському ліцеї "Олімпієць". Хлопець скаржився перед смертю на "роботодавця", який загрожував йому фізичною розправою.

Також повідомлялося про самогубство 28-річного поліціянта з Волині Владислава Корнелюка, тіло якого було виявлено 29 листопада минулого року у відділенні міста Ковель. Припускають, що чоловіка могли довести до такого стану.