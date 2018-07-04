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Сын певицы Тины Тернер покончил собой
10:01 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Тело 59-летнего мужчины было найдено 3 июля в его собственном доме в Калифорнии с огнестрельной раной.
Печальные вести пришли из-за границы. Старший сын американской певицы Тины Тернер, которая в этом году стала лауреатом почетных премий Grammy, Крейг Раймонд Тернер покончил с собой.
По информации СМИ, тело 59-летнего мужчины было найдено 3 июля в его собственном доме в Калифорнии с огнестрельной раной.
Прибывшие на место сотрудники полиции и медики констатировали смерть сына исполнительницы.
Отметим, что Тина Тернер родила Крэйга в 18 лет в отношениях с музыкантом Рэймондом Хиллом. Позднее она вышла замуж за музыканта Айка Тернера, который усыновил ребенка. Сама же Тина Тернер на данный момент находится в Париже на Неделе высокой моды.
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