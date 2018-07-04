Сын певицы Тины Тернер покончил собой

Печальные вести пришли из-за границы. Старший сын американской певицы Тины Тернер, которая в этом году стала лауреатом почетных премий Grammy, Крейг Раймонд Тернер покончил с собой.

По информации СМИ, тело 59-летнего мужчины было найдено 3 июля в его собственном доме в Калифорнии с огнестрельной раной.

Прибывшие на место сотрудники полиции и медики констатировали смерть сына исполнительницы.

Отметим, что Тина Тернер родила Крэйга в 18 лет в отношениях с музыкантом Рэймондом Хиллом. Позднее она вышла замуж за музыканта Айка Тернера, который усыновил ребенка. Сама же Тина Тернер на данный момент находится в Париже на Неделе высокой моды.