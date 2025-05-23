Хімієтерапія, кумівство з Меладзе і захист російської мови: де зараз співачка Євгенія Власова і як виглядає у 47 років

Розлучилася з відомим продюсером і довго приховувала дочку

Українська співачка Євгенія Власова, яка критикувала Таїсію Повалій за зраду, тривалий час була поза публічним простором. Ходило багато чуток про її захворювання, творчу паузу та особисте життя. "Телеграф" розповідає, куди зникла артистка та як зараз виглядає.

Майбутня зірка української сцени народилася 8 квітня 1978 року у Києві. Її мама Галина Поплавська — колишня актриса, а батько Олександр Поплавський співав у Капелі імені Левка Ревуцького. Чоловік пішов із сім’ї, коли Євгенії був один рік.

Музика з дитинства

Власова захопилася музикою та співом з дитинства. Маленькою вона відвідувала дитячий хор "Сонечко", де незабаром посіла місце солістки. Закінчивши школу, Євгенія вступила до музичного училища імені Глієра. Вже на першому курсі брала активну участь у конкурсах і виступала в одному з найстаріших нічних клубів столиці "Голлівуд".

Євгенія Власова в молодості

Продюсер, а потім — чоловік

У 2010 році виконавиця познайомилася з Дмитром Костюком, який разом з Костянтином Меладзе у 2000 році став творцем жіночого гурту "ВІА Гра". Костюк став продюсером Власової, але часто співачці доводилося працювати самій. У цей час записувалися україномовні та російськомовні пісні, які стали хітами — "Не забувай", Я — живая река", "Плачь обо мне" та інші.

Пізніше Євгенія стала дружиною Костюка. 4 серпня 2004 року у пари народилася єдина дочка Ніна, а через рік подружжя розлучилося. За її словами, їхні стосунки були невротичними, а не щасливими. Меладзе ж став кумом Власової.

Власова і Костюк були одружені. На фото і Константин Меладзе, та Анна Сєдокова

"Рак" і справжня хімієтерапія

У 2009 році у ЗМІ з’явилися чутки, що у Власової діагностували рак. Сама співачка мовчала, а через деякий час вона спробувала повернутися на сцену. 2016 року співачка знову оголосила про творчу паузу. Лише у 2019 році артистка зізналася, що перенесла операцію та проходила курс хімієтерапії, проте наголосила, що онкології у неї ніколи не було.

"Набридло тягнути не свій вантаж і шлейф, який тягнеться вже років 10! У мене ніколи не виявляли онкологічних захворювань! Була операція і з 5 лікарів одному щось здалося, а з лікарською етикою, якщо одному здалося, значить потрібна хімієтерапія! Так, я її пройшла! І це страшно!", — писала у соцмережі зірка у вересні 2019 року.

Євгенія Власова ніколи не хворіла на рак

"Голос країни" і "Танці із зірками"

2021 року артистка з’явилася одразу у двох розважальних проєктах на українському телебаченні. Так, Власова вперше за 10 років виступила перед великою аудиторією у "Голосі країни". Тоді вона як гість вийшла на сцену з підопічною вокального тренера Олега Винника. У шоу вона заявила, що не збирається повертатися до шоубізнесу.

У тому ж році артистка взяла участь у телевізійному проєкті "Танці із зірками", де вона виборювала перемогу в парі з танцюристом Максимом Леоновим. У восьмому ефірі пара залишила проєкт.

Макс Леонов та Євгенія Власова. Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Де зараз Євгенія Власова

Співачка зустріла повномасштабне вторгнення на Київщині разом із дочкою, матір’ю та братом. Перші дні родина провела у підземному гаражі. Виїхати з України Євгенії допоміг хрещений її доньки Меладзе. "Коли почалася повномасштабна війна, він допоміг мені з дочкою виїхати з України. Адже тоді неможливо було купити квитки, всі були розгублені, не знали, що робити ", — говорила артистка. Нагадаємо, що продюсер разом із братом Валерієм Меладзе замовчують звірства російських окупантів в Україні.

Власова та Меладзе

Навесні 2022 року Власова поїхала до Чехії, де провела півтора року. Спочатку вона жила там на власні заощадження, а потім почала викладати. 2023 року вона повернулася додому до Києва.

"Не все так однозначно" з російською мовою

В інтерв’ю ведучому Славі Дьоміну у 2024 році артистка сказала, що не поділяє людей на мови та національності. При цьому вона заявила, що російська не належить Росії. "Російська мова, вона ж не зовсім не наша, вона не їх. Багато добрих, класних людей нею говорять, які підтримують Україну", — заявила Євгенія.

Як відомо, Євгенія незаміжня і більше не виходить на сцену. Нині зірка називає себе "духовним практиком". За її словами, вона допомагає людям "через голос, вібрації, енергії та частоти". Вона має навіть власний авторський курс, завдяки якому сьогодні заробляє.

Як Власова виглядає у 47 років. Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Нагадаємо, що співачка має єдину доньку. Раніше ми писали, як зараз виглядає дочка Власової Ніна та чому вона її приховує.