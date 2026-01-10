Аліна Гросу вперше стане мамою: де зараз живе співачка і хто майбутній батько (фото)

Артистка приховує особисте життя від громадськості

Українська співачка Аліна Гросу оголосила про першу вагітність. Особистість свого обранця вона продовжує приховувати, але у мережі вважають, що майбутнім батьком є російський актор Роман Полянський.

Співачка повідомила зворушливу новину у новому кліпі "Жити на повну". Пісню вона заспівала дуетом із батьком свого первістка — загадковим співаком Don Maron. Але стать майбутнього малюка не стала розкривати.

Аліна Гросу оголосила про вагітність

Аліна Гросу вперше стане мамою

Українська співачка Аліна Гросу офіційно підтвердила чутки, що вперше стане мамою. Раніше в мережі активно обговорювали майбутнє поповнення в сім’ї артистки, оскільки її помітили в одному з супермаркетів США з окгурлим животиком. Але співачка не поспішала коментувати ситуацію.

Вагітна Аліна Гросу, Фото: Богдан Беспалов

Поділитися зворушливою новиною вона вирішила сьогодні, 10 січня, випустивши пісню та кліп "Жити на повну", яку заспівала разом із коханим, відомим як Don Maron. Попри те що Аліна Гросу не підтверджує, що вийшла заміж за російського актора Романа Полянського, у мережі припускають, що саме він є майбутнім батьком.

Аліна Гросу чекає на первістка

Аліна Гросу приховує свого другого чоловіка, Фото: @don.maron

Відомо, що знаменитість зараз живе у США, де розвиває акторську кар’єру та продовжує займатися музикою. У березні 2024 року вона оголосила, що вийшла заміж вдруге, а вже восени разом із Полянським була помічена на світському заході мера у Нью-Йорку. Однак Аліна Гросу не коментує подробиці особистого життя.

Аліна Гросу та Роман Полянський у Нью-Йорку, Фото: instagram.com/ambdrsima

Зазначимо, що роман із Полянським у неї розпочався після розлучення з російським бізнесменом Олександром Комковим. Свої стосунки вони довго не афішували, але потім стало відомо, що пара живе разом, Роман навіть переїхав до коханої в Україну.

Аліна Гросу довго приховувала стосунки з Романом Полянським

На початку повномасштабного вторгнення Росії співачка з коханим перебували на заході України. І, за словами друга родини Павла Зіброва, у росіянина була проукраїнська позиція. Але Роман Полянський не став публічно засуджувати війну та путінський режим.

Аліна Гросу вийшла заміж вдруге у 2024 році, Фото: @alina_grosu

Наприкінці 2022 року Романа Полянського помітили у Москві, після цього в мережі почали говорити, що через різні політичні погляди пара розлучилася. Але попри те, що загадковий співак Don Maron приховує свою особистість, у новому кліпі його очі дуже схожі на очі Романа Полянського.

Аліна Гросу та співак Don Maron

