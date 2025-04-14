Хотіла в політику від партії Ляшка: що відомо про маму Аліни Гросу і як вона виглядала у молодості

Її кумою є співачка Ірина Білик

Про відомих артистів ми звикли шукати найдокладнішу інформацію та дізнаватися про них скандальні факти. Раніше ми писали про чоловіка-росіянина співачки Аліни Гросу, а тепер розповімо, що відомо про її матір.

29-річна виконавиця народилася у Чернівцях. Її батько Михайло Михайлович Гросу народився 4 серпня 1967 року у Чернівцях. Розпочинав свою кар’єру майстром в одному з чернівецьких професійно-технічних училищ, паралельно підробляючи інженером.

Мати артистки Анна Андріївна Гросу народилася 2 січня 1963 року в селі Білоусівка Сокирянського району Чернівецької області. За першою освітою – медсестра. У 2010 році вона закінчила навчання у Державній академії керівних кадрів культури та мистецтв, після чого почала працювати викладачем та режисером театралізованих заходів та масових свят.

Батьки Аліни Гросу. Фото: instagram.com/mamagrosu

У шлюбі подружжя вже 30 років. Крім Аліни, у них є ще двоє синів — Роман Каланджій (зведений брат співачки, народився у 1985 році) та Михайло (2017).

1 фото — Роман Каланджій з дружиною. 2 фото — Аліна з молодшим братом Михайлом

До речі, хрещеною молодої артистки є Народна артистка України Ірина Білик.

Анна Гросу та Ірина Білик — куми. Фото: instagram.com/mamagrosu

"Радикальна партія" Ляшка

Відомо, що у 2014 році Анна Гросу балотувалася у народні депутати від "Радикальної партії" Олега Ляшка. Про це повідомляла тоді сама співачка, виклавши фото у соцмережу, де обіймає маму на тлі передвиборчого білборда з написом "Єдина родина — єдина країна".

Як Анна Гросу виглядала у молодості

Кадри з весілля Михайла та Анни Гросу — відео

Раніше ми писали про матір скандального віцепрезидента США Венса. Виявляється, вона була наркоманкою.