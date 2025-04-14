Хотіла в політику від партії Ляшка: що відомо про маму Аліни Гросу і як вона виглядала у молодості
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Її кумою є співачка Ірина Білик
Про відомих артистів ми звикли шукати найдокладнішу інформацію та дізнаватися про них скандальні факти. Раніше ми писали про чоловіка-росіянина співачки Аліни Гросу, а тепер розповімо, що відомо про її матір.
29-річна виконавиця народилася у Чернівцях. Її батько Михайло Михайлович Гросу народився 4 серпня 1967 року у Чернівцях. Розпочинав свою кар’єру майстром в одному з чернівецьких професійно-технічних училищ, паралельно підробляючи інженером.
Мати артистки Анна Андріївна Гросу народилася 2 січня 1963 року в селі Білоусівка Сокирянського району Чернівецької області. За першою освітою – медсестра. У 2010 році вона закінчила навчання у Державній академії керівних кадрів культури та мистецтв, після чого почала працювати викладачем та режисером театралізованих заходів та масових свят.
У шлюбі подружжя вже 30 років. Крім Аліни, у них є ще двоє синів — Роман Каланджій (зведений брат співачки, народився у 1985 році) та Михайло (2017).
До речі, хрещеною молодої артистки є Народна артистка України Ірина Білик.
"Радикальна партія" Ляшка
Відомо, що у 2014 році Анна Гросу балотувалася у народні депутати від "Радикальної партії" Олега Ляшка. Про це повідомляла тоді сама співачка, виклавши фото у соцмережу, де обіймає маму на тлі передвиборчого білборда з написом "Єдина родина — єдина країна".
Як Анна Гросу виглядала у молодості
Кадри з весілля Михайла та Анни Гросу — відео
Раніше ми писали про матір скандального віцепрезидента США Венса. Виявляється, вона була наркоманкою.