Отримував скромні 3 долари: ким ведучий Григорій Герман працював до того, як стати голосом "Антизомбі"
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Зірка телебачення сидів без роботи
Український ведучий Григорій Герман став незмінним голосом популярної контрпропагандистської програми "Антизомбі" на телеканалі ICTV, а також із ведучою Юлією Зорій веде шоу "Ранок у великому місті". Проте був час, коли чоловік довгий час був без роботи.
Про це Герман розповів у коментарі виданню 24tv. У 2013 році він стартував на телебаченні з розважальною передачею "Таксі" — за форматом британського шоу Сash Cab, де пасажири мали відповідати на запитання та за правильні відповіді отримувати гонорар. Але після виходу з цього проєкту чоловіку доводилося підробляти написанням рецензій за копійки.
Ким працював Григорій Герман раніше
Голосом Григорія сьогодні звучать знамениті актори. Наприклад, відомий британець Ідріс Ельба. Крім цього, ведучий озвучив безліч персонажів у культовій грі S.T.A.L.K.E.R. Проте 10 років тому Герман був у безвиході.
"Тоді я був без роботи. Писав рецензії на фільми на сайти онлайн-кінотеатрів по $3 кожен – і це було єдиним заробітком. Тоді я пішов з програми "Таксі", і перерва затягнулась. Цей період став для мене складним, повчальним і навіть педагогічним часом. Але вже у 2016 році почались кастинги, робота з'явилась", — розповів ведучий.
Григорій Герман — що про нього відомо
Телеведучий, диктор, бренд-войс та блогер, відомий завдяки участі у популярних телешоу та озвучуванню відомих фільмів. Його голос звучить у таких картинах, як "Трансформери", "Пірати Карибського моря" та "Американський гангстер".
Григорій одружений із телеведучою Іриною Фроловою, з якою познайомився під час роботи над ранковим шоу. У пари двоє синів.
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