Отримував скромні 3 долари: ким ведучий Григорій Герман працював до того, як стати голосом "Антизомбі"

Зірка телебачення сидів без роботи

Український ведучий Григорій Герман став незмінним голосом популярної контрпропагандистської програми "Антизомбі" на телеканалі ICTV, а також із ведучою Юлією Зорій веде шоу "Ранок у великому місті". Проте був час, коли чоловік довгий час був без роботи.

Про це Герман розповів у коментарі виданню 24tv. У 2013 році він стартував на телебаченні з розважальною передачею "Таксі" — за форматом британського шоу Сash Cab, де пасажири мали відповідати на запитання та за правильні відповіді отримувати гонорар. Але після виходу з цього проєкту чоловіку доводилося підробляти написанням рецензій за копійки.

Ким працював Григорій Герман раніше

Григорій Герман у програмі "Таксі". Фото: ictv.ua

Голосом Григорія сьогодні звучать знамениті актори. Наприклад, відомий британець Ідріс Ельба. Крім цього, ведучий озвучив безліч персонажів у культовій грі S.T.A.L.K.E.R. Проте 10 років тому Герман був у безвиході.

"Тоді я був без роботи. Писав рецензії на фільми на сайти онлайн-кінотеатрів по $3 кожен – і це було єдиним заробітком. Тоді я пішов з програми "Таксі", і перерва затягнулась. Цей період став для мене складним, повчальним і навіть педагогічним часом. Але вже у 2016 році почались кастинги, робота з'явилась", — розповів ведучий.

Із співведучими — Юлія Зорій та Олександр Швачка. Фото: instagram.com/german_greg_tv

Григорій Герман — що про нього відомо

Телеведучий, диктор, бренд-войс та блогер, відомий завдяки участі у популярних телешоу та озвучуванню відомих фільмів. Його голос звучить у таких картинах, як "Трансформери", "Пірати Карибського моря" та "Американський гангстер".

Григорій одружений із телеведучою Іриною Фроловою, з якою познайомився під час роботи над ранковим шоу. У пари двоє синів.

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