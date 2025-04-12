Получал скромные 3 доллара: кем ведущий Григорий Герман работал до того, как стать голосом "Антизомби"

Звезда телевидения сидел без работы

Украинский ведущий Григорий Герман стал неизменным голосом популярной контрпропагандистской программы "Антизомби" на телеканале ICTV, а также с ведущей Юлией Зорий ведет шоу "Утро в большом городе". Однако было время, когда мужчина долгое время был без работы.

Об этом Герман рассказал в комментарии изданию 24tv. В 2013 году он стартовал на телевидении с развлекательной передачей "Такси" — по формату британского шоу Сash Cab, где пассажиры должны были отвечать на вопросы и за правильные ответы получать гонорар. Но после ухода из этого проекта мужчине приходилось подрабатывать написанием рецензий за копейки.

Кем работал Григорий Герман раньше

Григорий Герман в программе "Такси". Фото: ictv.ua

Голосом Григория сегодня звучат знаменитые актеры. К примеру, известный британец Идрис Эльба. Кроме этого, ведущий озвучил множество персонажей в культовой игре S.T.A.L.K.E.R. Однако 10 лет назад Герман был в безысходности.

"Тогда я был без работы. Писал рецензии на фильмы на сайты онлайн-кинотеатров по $3 каждый (сейчас это меньше 125 грн) – и это было единственным заработком. Тогда я ушел из программы "Такси", и перерыв затянулся. Этот период стал для меня сложным, поучительным и даже педагогическим временем. Но уже в 2016 году начались кастинги, работа появилась", — рассказал ведущий.

С соведущими - Юлия Зорий и Александр Швачка. Фото: instagram.com/german_greg_tv

Григорий Герман — что о нем известно

Телеведущий, диктор, бренд-войс и блогер, известный благодаря участию в популярных телешоу и озвучиванию известных фильмов. Его голос звучит в таких картинах, как "Трансформеры", "Пираты Карибского моря" и "Американский гангстер".

Григорий женат на телеведущей Ирине Фроловой, с которой познакомился во время работы над утренним шоу. У пары двое сыновей.

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