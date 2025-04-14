Хотела в политику от партии Ляшко: что известно о маме Алины Гросу и как она выглядела в молодости

Ее кумой является певица Ирина Билык

Об известных артистах мы привыкли искать самую детальную информацию и узнавать о них скандальные факты. Ранее мы писали о муже-россиянине певицы Алины Гросу, а теперь расскажем, что известно о ее матери.

29-летняя исполнительница родилась в Черновцах. Ее отец, Михаил Михайлович Гросу родился 4 августа 1967 года в Черновцах. Начинал свою карьеру мастером в одном из черновицких профессионально-технических училищ, параллельно подрабатывая инженером. Со временем он занял должность налогового инспектора, а затем стал предпринимателем и депутатом городского совета Черновцов.

Мама артистки Анна Андреевна Гросу родилась 2 января 1963 года в селе Белоусовка Сокирянского района Черновицкой области. По первому образованию — медсестра. В 2010 году она окончила обучение в Государственной академии руководящих кадров культуры и искусств, после чего начала работать преподавателем и режиссером театрализованных мероприятий и массовых праздников.

Родители Алины Гросу. Фото: instagram.com/mamagrosu

В браке супруги уже 30 лет. Кроме Алины, у них есть еще двое сыновей — Роман Каланджий (сводный брат певицы, родился в 1985 году) и Михаил (2017).

1 фото - Роман Каланджий с женой. 2 фото - Алина с младшим братом Михаилом

Кстати, крестной молодой артистки является Народная артистка Украины Ирина Билык.

Анна Гросу и Ирина Билык - кумовья. Фото: instagram.com/mamagrosu

"Радикальная партия" Ляшко

Известно, что в 2014 году Анна Гросу баллотировалась в народные депутаты от "Радикальной партии" Олега Ляшко. Об этом сообщала тогда сама певица, выложив фото в соцсеть, где обнимает маму на фоне предвыборного билборда с надписью "Єдина родина — єдина країна".

Как Анна Гросу выглядела в молодости

Кадры со свадьбы Михаила и Анны Гросу — видео

Ранее мы писали о матери скандального вице-президента США Вэнса. Оказывается, она была наркоманкой.