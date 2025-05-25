Играл в "Слуге народа" с Зеленским: от чего в 24 года умер молодой актер Дарьюш Эслами и где похоронен

Внезапная смерть мужчины шокировала его коллег и друзей

К сожалению, молодых людей забирает не только сегодняшняя война, но и болезни. Так, в прошлом году актеров и преподавателей "Театра на Подоле" в Киеве шокировала новость о смерти 24-летнего Дарьюша Эслами. До своего 25-летия он не дожил менее двух месяцев.

16 июля 2024 года пресс-служба столичного театра выразила искренние соболезнования родным и близким молодого артиста. Дарьюш – украинский актер, получал образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В "Театре на Подоле" Эслами играл в спектаклях "Незнакомка", "Сон в летнюю ночь", "Комедианты" и "Уважаемые сумасшедшие". Кроме работы в театре, актер также снимался в кино, в частности, в сериалах "Слуга Народа", где главную роль исполнял Владимир Зеленский, "Заряженные" и "Опер по вызову".

Как умер Дарьюш Эслами

Весть о внезапной остановке сердца подтвердила мать актера – Глафира Витальевна Агатсарова. Тогда она также упомянула о проблемах со здоровьем сына.

"Я горжусь тобой, моя величайшая любовь всей моей жизни! Добрее твоего сердца, хоть и такого больного, я не знаю. Ты обогнал дедушку в этом. Как нам теперь жить, без тебя! Мир должен остановиться, человечество обеднело на одну спасительную Душу! 9.9.99-16.7.24, первая благословенная. Спасибо тебе, сын, что выбрал нас в родители, что был с нами все эти почти 25 лет! Ты давал нам надежду, мы выжили только ради тебя! А теперь, зачем нам этот мир, если в нем нет тебя? Возьми меня к себе, сынок", — писала женщина в соцсети.

Прощание с Дарьюшем Эслами состоялось 19 июля 2024 года в церемониальном зале. Похоронили молодого актера на Лесном кладбище в Киеве.

Напомним, что в пятницу, 23 мая, в Киеве прошла церемония прощания с телеведущим и военнослужащим Максимом Нелипой, погибшим на фронте 12 мая. Прощание с героем состоялось в Центре культуры и искусств КПИ, а захоронение — на Байковом кладбище.