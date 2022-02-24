"Горячие точки": где в Украине сейчас идут ожесточенные бои

Украинские войска сопротивляются агрессору

Российское вторжение в Украину продолжается — обстрелы не утихают несмотря на ночное время. Оборона Украины против основного контингента врага ведется по трем направлениям.

Об этом сообщает пресс-служба сухопутных войск ВСУ. Сообщается, что на территорию Украины введены 60 батальонно тактических групп. "Основные усилия противник сосредотачивается на Слобожанском, Северском, Таврическом направлениях", — сказано в сообщении. В приграничье с Беларусью наблюдают самолеты Су-25СМ с аэродрома Лунинец.

Согласно информации от военных — россияне хотят заблокировать Киев и получить путь по суше к Крыму и самопровозглашенному Приднестровью. В аэропорту Гостомель высадился русский десант — до 200 солдат. Отметим, что в 22:10 появилась информации про возвращение аэропорта под украинский контроль.

Южная Украина: бои ведутся на подступах к Херсону, враги хотят обойти город с востока, чтобы идти на Николаев. По Буялику нанесены два ракетных удара.

Северное направление: на рубеже Победа-Глухов (Сумская область) украинские войска ведут оборону — колонну российских оккупантов остановили. На окраине Чернигова идут бои.

Слобожанщина: Довжанка, Двуречная, Артемовка, Котузовка, Харьков, Дергачи, Довжик, Мурах(ф)а, Ахтырка, Сумы — ведется оборона. На Сумщине в Ахтырке от россиян город зачистило подразделение, вооруженное только стрелковым оружием.

На Донбассе, как сообщает штаб ООС, оккупантам прорваться не удалось. В Луганской области "горячими точками" были Счастье, Станица Луганская, Лобачево, Беловодск, Старобельск. При обороне Счастья уничтожили два танка врага, и захватили один и одну ЗУ-23-2. Возле оккупированной Сентяновки украинская артиллерия остановила колонну врага с бронетехникой и "Градами".

На Донетчине тяжелее всего было в населенных пунктах Новотроицкое, Новогнатовка, Пищевик, Павлопов.

Как ранее писал "Телеграф", Россия захватила остров Змеиный.