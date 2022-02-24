Жители просят о "зеленом коридоре": что происходит в Счастье (фото, видео)

Город обстреливать начали еще до вторжения, но ситуация ухудшается

В Счастье на Луганщине днем не утихали обстрелы — российские войска пытались прорваться в город. Местные жители в социальных сетях пытаются узнать, что происходит с их близкими и просят о помощи.

Из-за обстрелов оккупантов в городе — пожары. Согласно сообщениям — в подвалах домов заблокированы люди.

Люди обращаются с просьбами их спасти.

Люди просят зеленый коридор

В местных группах в соцсетях размещают также фото и видео происходящего в городе.

Крыша пострадала от обстрела

Последствия обстрела в многоэтажке

Пожары после обстрелов

В Счастье горит дом

Счастье на 18:00 24 февраля находится под контролем Украины.

Отметим, что из зоны активных боевых действий на Донбассе в более безопасные регионы пытаются выехать многие украинцы. Только через "Укрзализныцю" эвакуировались более 7,6 тысячи человек. Больше всего — из Лисичанска (2534) и Константиновки (1908).

Для потребностей тех, кто выехал из опасных регионов и помощи в эвакуацим переориентируют "горячие" линии правительственного контактного центра 15–45, 15–39, 15–47, сообщают в Минцифры.

Ранее "Телеграф" писал про обстрелы на других направлениях — на Харьковщине, Сумщине и в других регионах Украины войска нашей страны держат оборону против страны агрессора.